Zwei Verstärkungen angekündigt

Liebermann kommt auch als Co-Trainer

Die SG Neukirchen/Röllshausen treibt ihre Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und hat in den sozialen Medien zwei Neuzugänge vermeldet. Mit Peter Liebermann und Luca Eckhardt stoßen nach Vereinsangaben „zwei absolute Verstärkungen“ zur Mannschaft.

Liebermann übernimmt dabei eine Doppelfunktion: Er soll nicht nur auf dem Platz helfen, sondern ab Sommer auch als Co-Trainer das Trainerteam ergänzen. Beide sollen künftig das blau-weiße Trikot der SG tragen.