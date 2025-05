Zwei verschossene Elfer und ein Platzverweis beim SSV Schwäbisch Hall

Die Gäste aus Breuningsweiler setzten früh ein Ausrufezeichen: In der 24. Minute brachte Yannik Moll seine Mannschaft per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Doch der FSV Waiblingen ließ sich davon nicht beeindrucken und schlug noch vor der Pause zurück. Marvin Zimmermann traf in der 41. Minute zum Ausgleich. Mit dem Wiederanpfiff war Waiblingen sofort präsent. Nur drei Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit war es erneut Marvin Zimmermann, der per Foulelfmeter zur 2:1-Führung verwandelte. In der 77. Minute sorgte Loris Hoffmann mit dem 3:1 für die Entscheidung und den Heimsieg. ---

Vor 75 Zuschauern setzte der TSV Ilshofen ein klares Zeichen und ließ dem GSV Pleidelsheim keine Chance. Bereits in der 9. Minute brachte Cedrik Krämer die Gastgeber in Führung. Moritz Lindner erhöhte in der 24. Minute auf 2:0 und stellte damit die Weichen früh auf Sieg. Kurz nach der Pause sorgte Pascal Steigauf mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung. ---

Die 150 Zuschauer in Neckarsulm sahen einen intensiven Beginn mit einem frühen Schock für den Favoriten: Gökan Alkan brachte den SV Kaisersbach in der 10. Minute in Führung. Doch die Sport-Union reagierte entschlossen. Enrico Zimbili glich in der 40. Minute aus, ehe Mattia Trianni in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das Spiel drehte. Niklas Meltzer stellte in der 61. Minute mit dem 3:1 den Endstand her. ---