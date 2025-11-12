Zwei verschenkte Punkte?

Die Schmöllner Mannschaft kam gut in die Partie und bestimmte die erste Halbzeit. Bereits in der 8. Minute konnte der SVS die 1:0-Führung bejubeln. Einen flach getretenen Pitschel-Freistoß konnte der Heimkeeper nur prallen lassen und Linus Hofmann drückte den Ball aus Nahdistanz über die Linie. Weiterhin ging es nur in eine Richtung und in der 15. Minute verpasst Leon Gentsch das mögliche 2:0, als er eine Korent-Rückgabe nicht richtig traf. Auch Leon Schulze konnte eine weitere Korent-Eingabe nicht im Tor unterbringen, da der Ball noch zur Ecke abgefälscht wurde (21.). Als sich Till Bachmann auf links bis in der 16er durchkämpfte, hatten die Schmöllner Anhänger schon den Torschrei auf den Lippen. Sein Abschluss ging allerdings ans Außennetz (32.). Wenig später verpassten Alexander Korent und Leon Gentsch den konsequenten Abschluss und Apolda konnten klären (36.). Den Schlusspunkt einer guten ersten Halbzeit, bei der die Chancenverwertung das einzige Manko war, setzte Leon Gentsch, dessen Abschluss zur Ecke abgefälscht wurde. Diese ergab keine Ergebnisverbesserung und somit ging es mit einem 1:0 aus Schmöllner Sicht in die Pause.

Das 2. Schmöllner Tor sollte dann direkt nach Wiederanpfiff fallen. Nach einem Einwurf ins Zentrum spekulierte Alexander Korent gut, setzte den Apoldaer Innenverteidiger gut unter Druck und konnte anschließend überlegt zum 2:0 einschieben (49.). In der Folgezeit schaltete die Schmöllner Mannschaft einen Gang zurück und die Partie wurde ausgeglichener. Die erste richtige Apoldaer Chance ergab sich nach einem Eckball, als der Kopfball knapp am Pfosten vorbeigesetzt wurde (67.). Auf der Gegenseite konnte Leon Gentsch die gut getimte Schulze-Flanke nicht im Tor unterbringen (75.). Eine weitere gute Apoldaer Chance ergab sich in der 80. Minute, als die Schmöllner Hintermannschaft zwei mal nicht konsequent genug zu Werke ging. Der Anschlusstreffer sollte dennoch fallen. Ein Freistoß von Leon Möllers setzte vor Aminu Mohammed auf und schlug im Tor ein (85.). Apolda war nun wieder im Spiel und warf alles nach vorn. Nach einem vermeintlichen Foul an Leon Schulze passte Apolda in die Tiefe und die aufgerückte Schmöllner Abwehr konnte das 2:2 durch Anton Rabe nicht verhindern. Und es hätte aus Schmöllner Sicht noch schlimmer kommen können. Nach einem Ballverlust stand die Schmöllner Hintermannschaft zu hoch und fing sich einen Konter ein, den Linus Hofmann nur per Notbremse bereinigen konnte. Folglich gab es die rote Karte und Freistoß für die Heimelf. Diesen konnte Aminu Mohammed stark parieren und sicherte seiner Mannschaft somit zumindest einen Punktgewinn.