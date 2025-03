„Zwei verlorene Punkte“ – Otterfing patzt im Aufstiegsrennen

Die DJK Darching ist am Wochenende gut in die Rückrunde der Kreisklasse 2 gestartet. Die Darchinger drehten in Geretsried einen 0:1-Rückstand noch in einen 4:1-Sieg und übernahmen die Tabellenführung. Dabei profitierten sie vom 1:1-Unentschieden des TSV Otterfing beim SC Rot-Weiß Bad Tölz am Sonntagnachmittag. Die SG Hausham, der TuS Holzkirchen II und der FC Rottach-Egern steigen erst am kommenden Wochenende ein.

Einen holprigen Start erwischte die DJK Darching auf ebenso holprigem Geläuf am Geretsrieder Krötenteich. „In der ersten Halbzeit waren wir nicht am Platz“, ärgerte sich Darchings Coach Hans Brumbauer nach dem Spiel. „Vielleicht waren die Temperaturen um drei oder vier Grad zu warm“, mutmaßte der DJK-Trainer. So gingen die Hausherren Mitte des ersten Durchgangs aus dem Nichts mit 1:0 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel dezimierten sich die Heimischen durch zwei Zeitstrafen selbst, kamen aber zu einem Alleingang in Unterzahl, den DJK-Keeper Christoph Weber entschärfte. Marinus Epp glich für die Gäste eine Viertelstunde vor Schluss aus und Alexander Adelsberger drehte das Spiel mit seinem Treffer, ehe Geretsried eine Ampelkarte kassierte. Florian Haas und Simon Sitzberger schraubten das Ergebnis in der Schlussphase in Überzahl noch auf 4:1.

„Das war ein Arbeitssieg, der zu hoch ausgefallen ist. Wir müssen nach der suboptimalen Vorbereitung in den nächsten Wochen im Training richtig Gas geben“, resümierte Trainer Brumbauer nach dem Schlusspfiff.