„Zwei verlorene Punkte“ für den FCU ‒ Kein Sieger im Torlos-Derby

Der FC Unterföhring und der SV Dornach trennen sich 0:0. Ein ERgebnis, mit dem vor allem FCU-Trainer Sebastian Fritz hadert.

Unter guten Freunden teilt man doch gerne einmal wertvolle Dinge. Die beiden befreundeten Fußballtrainer Sebastian Fritz vom FC Unterföhring und Manuel Ring vom SV Dornach haben sich am Dienstagabend die Punkte geteilt. 0:0 hieß es nach einem eher langweiligen Derby zwischen dem FC Unterföhring beim Liga-Fehlstart gegen den Aufsteiger aus der Nachbarschaft.

Nach dem Spiel saßen die beiden Freunde mit den geteilten Punkten noch lange zusammen und hatten Spaß auf dem Gelände an der Bergstraße. Bei der sportlichen Einordnung des Spiels war man sich aber nicht so hundertprozentig einig. Manuel Ring sah seiner Dornacher als leichten Punktsieger, weil man mehr vom Spiel hatte. Nur zu den großen Chancen reichte es eben nicht.

Auf der anderen Seite haben sich die Unterföhringer etwas untypisch für ihre eigentliche Fußballphilosophie zurückgezogen und bewusst Dornach den Ball gelassen. Sebastian Fritz zwang quasi die Dornacher dazu, das Spiel zu machen.

Nach Ballgewinnen schaltete man schnell um und kam auch zu der einen oder anderen Chance. Sebastian Fritz sagte, dass man aus den Möglichkeiten der ersten Halbzeit ein Tor hätte machen müssen „und deshalb sind das zwei verlorene Punkte für uns“.

Einig waren sich alle Beteiligten bei der Bewertung der Szene in der 87. Minute. Da lief Hendrik Geiler ganz alleine auf das Tor zu und hatte den Riesenmatchball, der einfach drin hätte sein müssen. Der Unterföhringer schoss daneben und Dornach atmete zweimal ganz tief durch.

Für den FC Unterföhring geht es gleich am Freitag (19 Uhr) weiter mit dem Auswärtsspiel beim SB Chiemgau Traunstein. Dort stehen die Unterföhringer weiter unter Druck, wenn man immer noch das Ziel verfolgen will, oben in der Tabelle mitzuspielen.

Für das eigentliche Saisonziel war auch der Punkt gegen Aufsteiger Dornach zu wenig. „Aber natürlich tut es gut nach vier Niederlagen“, sagt Sebastian Fritz.

In Traunstein baut er darauf, dass man mit einem Gegentor in zwei Spielen es zumindest geschafft hat, die eigene Defensive zu stabilisieren. In Traunstein wird Unterföhring auf Marwin Krretzschmar und Hendrik Geiler verzichten.

Auf der anderen Seite droht bei Dornach Spielertrainer Manuel Ring verletzt auszufallen.