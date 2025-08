„Zwei verlorene Punkte“ ‒ Denklingen verzweifelt an BCF-Betonabwehr

Denklingen muss sich gegen Wolfratshausen mit 2:2 begnügen. Ein Patzer in der nachspielzeit kostet den VfL zwei Punkte.

Auf dem besten Weg zum ersten Heimsieg gleich in seinem ersten Spiel vor eigenem Anhang war der VfL Denklingen. Doch kurz vor Schluss kamen die Gastgeber ins Straucheln. Eine Nachlässigkeit in der Nachspielzeit kostete die Mannschaft um Spielertrainer Christoph Schmitt den Sieg. Der VfL musste sich so gegen den BCF Wolfratshausen mit einem 2:2 (0:1) begnügen.

„Das sind zwei verlorene Punkte“, ärgerte sich Schmitt nach dem zweiten Unentschieden in Folge. Diesmal aber fühlte es sich wie eine Niederlage an, weil sein Team gegen die ersatzgeschwächten Gäste, die mit dem 0:6 gegen Bad Heilbrunn vergangene Woche zudem einen veritablen Fehlstart hingelegt haben, aus gefühlt 80 Prozent Ballbesitz nur zwei Tore machte. „Wir haben eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, aber oft hat der letzte Pass gefehlt“, urteilte Schmitt, nachdem sich seine Schützlinge immer wieder in der Betonabwehr des BCF, der mit zwei tief stehenden Ketten verteidigte, festgerannt hatte.