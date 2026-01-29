Zwei Verletzungen beim Bezirksligisten und Trainerwechsel

– Foto: Celina Brüske

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das? Die Vereine teilen dazu folgende Informationen mit:

Diese Informationen teilt der Bezirk auf Instagram mit:

Nachdem wir unseren Spielertrainer Kevin Lake darüber informiert haben, dass die Zusammenarbeit zum Sommer endet, hat er sich dazu entschieden, sein Amt bereits zur Winterpause niederzulegen.

Wir bedanken uns bei Kevin Lake für seinen Einsatz und die geleistete Arbeit und wünschen ihm für seine persönliche und sportliche Zukunft alles Gute.

Bis zum Saisonende übernimmt der bisherige Co-Trainer Timo Matzek die Verantwortung als Cheftrainer.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

In der Hinrunde mussten wir leider zwei schwere Verletzungen hinnehmen, die uns alle tief getroffen haben. Laura hat ihren zweiten Kreuzbandriss erlitten und Eila eine schwere Fußverletzung. Beide haben jetzt ihre Operationen hinter sich und wir wollen ihnen von ganzem Herzen eine schnelle und vollständige Genesung wünschen.

Wir denken an euch und wissen, dass ihr wieder stärker zurückkommt! Auch wenn ihr uns gerade nicht auf dem Spielfeld unterstützen könnt, seid ihr immer ein wichtiger Teil unseres Teams – ihr unterstützt uns weiterhin am Rand und wir tragen euch in unseren Herzen!

Kopf hoch, Mädels, wir warten auf eure Rückkehr!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++