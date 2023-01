Zwei Verletzung überschatten Bodenheimer Hallenturniere Das große Hallenturnier-Wochenende des VfB Bodenheim endete für zwei Spieler mit bitteren Blessuren +++ Sportlich kam es zu Derbys auf drei Ebenen

Bodenheim. Ein gebrochenes Schlüsselbein, eine lädierte Nase und zwei verlorene Schneidezähne: Das war die Schreckensbilanz des großen Hallenfußball-Wochenendes in Bodenheim – aus medizinischer Sicht. Dennoch ging es in der Sporthalle am Guckenberg größtenteils fair und friedlich zu. Beim Verbandsgemeinde-Turnier gewann Gastgeber VfB Bodenheim vor fast 500 Zuschauern mit 19 Punkten – und verwies damit die Mannschaften von 1. FC Nackenheim (17 Punkte), FC Lörzweiler (8) und SG Harxheim/Gau-Bischofsheim (6) auf die anderen Plätze. Das Besondere dabei: Beim VG-Turnier ermitteln Aktive, AH und E-Junioren gemeinsam den Sieger.