Zwei Verletzte und keine Punkte

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Allerdings wirkten sich auch verletzungsbedingte Auswechslungen auf das Spiel aus. Waldstettens Spielmacher Dominik Pfeifer musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung bereits in der 35. Minute ausgewechselt werden. Das Krankenhaus konnte er aber am frühen Abend bereits wieder verlassen. Fünf Minuten später verließ auch Niels Waldraff das Feld nach einem Schlag auf die Wade unfreiwillig. Selim Yücel und Patrick Nagler kamen für die beiden in die Partie.Im Tor feierte Nick Schairer seine Pflichtspielpremiere für den TSGV und machte seine Sache gut. "Wir haben zwei gleichwertige Schlussleute und es war die richtige Entscheidung, Nick war zweimal richtig stark zur Stelle", sagte Waldstettens Trainer Patrick Krätschmer zu dieser Entscheidung, Schairerfür MaxHelmli spielen zu lassen.Viele Torchancen bot die Partie nicht. David Vasic probierte es aus rund 16 Metern, den abgefälschten Schuss hielt Marco Gaspar jedoch (20.). Auf der anderen Seite war Flon Ajvazi plötzlich frei, verfehlte das Gehäuse aber deutlich (22.). Kurz darauf folgten die Verletzungen, die Echterdinger kamen aber meist nur über ihre Standards nach vorne, die Waldstetten verteigen konnte.

Als Anes Handanagic freigespielt wurde, hatten die Echterdinger den Torschrei auf den Lippen, doch Schairer parierte stark, zeigte seinem Trainer, warum er sich für ihn entschieden hatte (51.).

Kurz darauf landete ein weiter Diagonalball bei Guiseppe Pirracchio. Der marschierte über die linke Seite, zog nach innen und traf ins kurze Eck (61.). Die Waldstetter Defensive sah in dieser Situation nicht gut aus, begleitete den Echterdinger in dieser Situation lediglich. Wieder nach einem langen Ball war nochmal Habdanagic frei durch, scheiterte aber wieder im direkten Duell an Schairer (74.).



Krätschmer stellte kurz vor dem Ende nochmal um, wollte zumindest den Punkt retten. Stattdessen traf Echterdingen: Laurenziu-Gheorghita Biemel legte am Sechzehner quer zu Florian Dölker, der trocken auf 2:0 stellte, was die Entscheidung bedeutete (89.). Doch der TVE setzte noch einen obendrauf. Waldstettens Kapitän Tim Schraml köpfte Habdanagic an, der daraufhin erneut frei aufs Tor zulief. Diesmal blieb er im Duell mit Schairer der Sieger und stellte auf 3:0 (90.+1).



Joshua Szenk bediente noch einmal Can-Luca Groiß, der den Ehrentreffer für Waldstetten erzielte. Krätschmer trug die Niederlage mit Fassung: "Es war in der ersten Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe und in der Halbzeit habe ich prognostiziert, dass die Mannschaft gewinnen wird, die den ersten Treffer macht. So ist es dann gekommen." Da waren diesmal nicht die Waldstetter, die diese Pleite schnell abhaken müssen, dazu riet auch der Trainer.