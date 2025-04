Zwei Verletzte und keine Punkte

Das Spiel gestaltete sich zunächst zäh und so konnte erst in der 21. Minute der erste gefährliche Torschuss verzeichnet werden. Der Langener Torabschluss in die linke obere Ecke wurde von Bernd Horstmann stark pariert. Im Gegenzug konnte drei Minuten später Jakob Kerßens den Ball aus drei Metern Torentfernung nicht im Netz unterbringen.

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit landet ein Torschuss von Jonas Korte am Torpfosten.

In der zweiten Halbzeit zeichnete sich ein ausgeglichenes, jedoch vor allem von Zweikämpfen, individuellen Fehlern und Fouls geprägtes Spiel ab. Langen ist die dominantere Mannschaft, Neubörger kommt aber zu guten Torchancen: In der 59. Minute kann Moritz Kerßens nach einer guten Freistoßflanke einköpfen, trifft den Ball jedoch nicht. Vier Minuten später ist Guyhermann aus der linken Seite durch, der Schiedsrichter wollte aber ein Offensivfoul gesehen haben. In der 71. Minute eine ähnliche Situation: Guyhermann tänzelt in einer starken Einzelaktion die gesamte Langener Verteidigung aus, der Abschluss landet jedoch an der Latte.

In der 73. Minute muss dann auch Niklas Langen ausgewechselt werden, der umgeknickt war.

Und zu allem Überfluss sah Lennart Schuten in der 92. Minute die harte, aber letztlich vertretbare Gelb-Rote Karte wegen wiederholtem Foulspiels.

Neubörger gibt sich trotz Unterzahl nicht auf und kommt in der sechsminütigen Nachspielzeit noch zu insgesamt drei guten Angriffen, die jedoch allesamt nichts einbringen.

Am Ende des Spiels ist Langen II die Mannschaft, die das bessere Spiel gemacht hat. Von den hochkarätigen Chancen der Gäste muss jedoch eigentlich mindestens eine im Netz landen - so bleibt der SV Neubörger durch Alu-Pech in diesem Spiel ohne Punkte.

Am kommenden Sonntag geht es für den SV Neubörger um 12:00 Uhr zuhause weiter gegen Werpeloh