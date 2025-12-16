Zwei Verlängerungen und ein neuer Co-Trainer

Wie der Verein auf seiner Homepage berichtet, stellt die SG Werratal frühzeitig die Weichen für die kommenden Spielzeiten. Auch in der Saison 2026/27 werden Uwe Stückrath und Mario Zier an der Seitenlinie der Männermannschaften stehen. Diese Personalentscheidungen verkündete der Vorstandsvorsitzende Kai Jordan auf der Jahreshauptversammlung des VfB 1920 Heringen – und erntete dafür großen Beifall der anwesenden Mitglieder.

Uwe Stückrath hat die erste Mannschaft seit seinem Amtsantritt kontinuierlich weiterentwickelt. „Mit Uwe hat sich die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt und ist zu einer eingeschworenen Einheit zusammengewachsen“, wird Jordan auf der Vereinsseite zitiert. Die Bilanz unterstreicht diese Einschätzung: In bislang 51 Pflichtspielen musste die Mannschaft lediglich fünf Niederlagen hinnehmen. Mit der frühzeitigen Verlängerung soll in der Rückrunde der volle Fokus auf den Kampf um Meisterschaft und Aufstieg gelegt werden.

Auch Mario Zier bleibt der SG erhalten. Er führt die zweite Mannschaft seit der Rückrunde der Saison 2023/24 und hat deren sportliche Entwicklung maßgeblich geprägt. Nach einem vierten und fünften Tabellenplatz in den vergangenen Spielzeiten steht das Team zur Winterpause auf einem starken dritten Rang. Besonders bemerkenswert ist diese Platzierung angesichts der personellen Belastungen durch verletzungsbedingte Abstellungen an die erste Mannschaft.

Neuer Co-Trainer und Verstärkung im medizinischen Bereich

Darüber hinaus erweitert die SG ihren Trainerstab. Mit David Urff stößt ein spielender Co-Trainer zum Team. Der zuletzt vereinslose Akteur hielt sich bei der SG fit und überzeugte Trainer Uwe Stückrath rasch mit seiner Mischung aus Lockerheit und Ehrgeiz. Urff wird in der Rückrunde sowohl auf dem Platz als auch an der Seitenlinie Verantwortung übernehmen.

Bereits zum Ende der Hinrunde gelang zudem die Verpflichtung von Physiotherapeutin Julia Lange, die künftig beide Mannschaften betreut. Damit sieht sich der Verein auch im medizinischen Bereich besser aufgestellt.

Die SG zeigt sich auf ihrer Homepage zuversichtlich und blickt mit einem stabilen Trainerteam und erweiterten Strukturen einer „hoffentlich äußerst erfolgreichen Rückrunde“ entgegen.