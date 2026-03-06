Zwei Verlängerungen und ein Abgang beim SV Bevern

– Foto: Detlev Drobeck

Beim SV Bevern gibt es personelle Neuigkeiten: Jan Kalvelage und Joshua König haben ihre Verträge beim Verein verlängert und werden somit auch in Zukunft das Trikot des SV Bevern tragen. Einen Abgang muss der Titelanwärter auch verzeichnen. Das gab der Verein via Instagram preis.

Beide Offensivspieler zählen in dieser Saison zu den treffsichersten Akteuren des Teams. Jan Kalvelage kommt in der Liga bereits auf neun Treffer, während Joshua König bislang fünf Tore beisteuern konnte. Mit dieser Quote gehören beide zu den torgefährlichsten Spielern im Kader und sollen auch künftig für Offensivpower sorgen. Der 22-jährige Kalvelage steuerte in der vergangenen Saison 17 Tore bei und hat in der laufenden Saison in 16 Partien auch schon wieder neun Mal getroffen. Joshua König spielte unter anderem für VfL Oldenburg, VfB Oldenburg, Bad Rothenfelde und noch dem SC Melle. Mit diesen Erfahrungen kommt der 27-Jährige in der laufenden Saison auf fünf Tore in 15 Partien.

Während Bevern zwei wichtige Spieler halten konnte, steht gleichzeitig ein Abgang fest. Gerrit Frohn wird den Verein im kommenden Sommer verlassen. Der 22-Jährige kam 24/25 vom Regionalligisten BW Lohne und stand in der laufenden Saison 13 Mal zwischen den Pfosten.

Der SV Bevern bedankt sich bereits jetzt für seinen Einsatz im Trikot des Vereins und wünscht ihm für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute.