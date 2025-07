Zwei Verlängerungen, kein Unbekannter und Torhüter wechselt

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mulle verlängert - Lion unterschreibt

Max Mulack verlängert seinen Vertrag und wird auch in der kommenden Saison für die Germania auflaufen. Er wurde bei Hertha BSC ausgebildet und zeigte sich vor allem in der letzten Saison als kerniger Außenverteidiger, der sich für keinen Zweikampf zu schade ist.

Im Verein seit: 01/2023

Spiele: 75

Tore: 4

Lion Dobra unterschreibt bei den Herren.

Unser Eigengewächs bindet sich an die Germania und wird künftig auch im Herrenbereich sein Unwesen treiben. Lion punktet vor allem mit seinem Kampfeswillen und seiner Flexibilität auf dem Platz, was er bei seinen ersten Einsätzen in der Zweeten letzte Saison schon unter Beweis stellte.

Schönower SV

Das teilt der Verein auf Instagram mit: SSV verstärkt sich auf der Torhüterposition.



Wir begrüßen Adrian Kaczmarek neu bei uns im Team. Der 29-jährige Pole wechselt vom mittlerweile aufgelösten Verbandsligisten SpVgg Torgelow/Ueckermunde aus Mecklenburg-Vorpommern an den Schönower Waldrand.

