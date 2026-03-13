Zwei Vereinshelden – und ein Spiel mit besonderer Geschichte Manche Spieler kommen und gehen. Andere bleiben – über Jahre hinweg, über Generationen von Mannschaften, Trainern und Gegnern. Johannes Schelhorn und Volker Harnack gehören zu dieser zweiten Kategorie. von André Hofmann · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jürgen Müller

Seit rund zwei Jahrzehnten stehen beide für ihre Vereine auf dem Platz, meist in der Defensive, immer mit Herz, Erfahrung und Führungsqualitäten. Am Wochenende werden die beiden Routinier allerdings nicht selbst ins Geschehen eingreifen – sondern das richtungsweisende Duell zwischen dem FC Schweina-Gumpelstadt und dem FSV 06 Eintracht Hildburghausen von außen verfolgen.

Dabei verbindet beide mehr als nur ihre Position auf dem Feld. Während Harnack mit Schweina bereits in der Thüringenliga gespielt hat, träumt Schelhorn davon, diesen Schritt mit der Eintracht im Herbst seiner Karriere ebenfalls noch zu schaffen. Doch bevor solche Gedanken konkret werden können, wartet ein wichtiges Spiel. Spannung an der Tabellenspitze Die Ausgangslage ist brisant. Hildburghausen ließ zuletzt Punkte liegen – 0:2 in Walldorf und 2:2 in Siebleben. Schweina-Gumpelstadt dagegen startete mit drei Siegen perfekt ins neue Fußballjahr und könnte mit einem Erfolg selbst wieder näher an die Spitze rücken. FSV-Kapitän Johannes Schelhorn sieht darin auch ein Spiegelbild der gesamten Saison: „In der Liga kann aktuell so ziemlich jeder jeden schlagen. Das ist eigentlich schon die gesamte Saison so, und wird vermutlich bis zum Ende auch so bleiben.“

Sein Gegenüber auf Schweinaer Seite blickt dagegen zufrieden auf den Start ins Jahr. „Ja, wir sind optimal in die Rückrunde gestartet. Am Anfang weiß man nicht immer so genau, wo man steht. Aber man kann von einem Auftakt nach Maß sprechen.“ Zwei Führungsspieler – diesmal nur Zuschauer Beim direkten Duell werden beide jedoch fehlen. Schelhorn verletzte sich zuletzt gegen Siebleben an den Adduktoren. „Das wird ein paar Wochen dauern“, sagt der 37-Jährige. Auch das Remis nach einer 2:0-Führung ärgert ihn zwar, doch einen Zusammenhang mit seiner Auswechslung sieht er nicht: „Wir hatten gegen Siebleben nie wirklich Spielkontrolle und Stabilität.“ Harnack wiederum muss arbeitsbedingt passen – ein Umstand, der ihn sichtlich wurmt. Trotzdem nehmen beide weiterhin wichtige Rollen in ihren Teams ein. Schelhorn sieht sich vor allem als verbindendes Element: „Ich versuche die Truppe zusammenzuhalten, zu führen und voranzugehen.“ Der 42-jährige Harnack beschreibt seinen Stil etwas direkter: „Ich versuche helfend und aufbauend auf die Jungs einzuwirken. Allerdings spreche ich auch klar an, wenn mir was nicht passt.“

Dass beide auch jenseits der 35 beziehungsweise 40 noch aktiv sind, hat vor allem einen Grund: die Liebe zum Fußball. „Die Motivation ist definitiv noch der sportliche Ehrgeiz. Außerdem macht es einfach Spaß, mit den Jungs zu kicken“, sagt Schelhorn. Harnack formuliert es ähnlich: „Ich liebe den Wettkampf und gefordert zu werden. Ich liebe den Sport einfach.“ Schweina – ein besonderes Pflaster Die Begegnungen zwischen Schweina-Gumpelstadt und Hildburghausen haben in der Vergangenheit immer wieder ihre eigenen Geschichten geschrieben. Die Bilanz der Eintracht auf dem Platz in Schweina ist bemerkenswert: Nur einmal verlor Hildburghausen dort – 2011 mit 2:4. Ob Schweina also ein Lieblingsgegner sei? Schelhorn bleibt vorsichtig: „Lieblingsgegner würde ich jetzt nicht behaupten, aber es gibt bestimmt schlechtere Auswärtsfahrten.“ Die Spiele dort seien meist eng und kampfbetont gewesen, oft mit verrückten Wendungen. Harnack nimmt die Statistik mit Humor: „Diese Statistik war mir gar nicht so bekannt. Von Angstgegner würde ich jetzt nicht reden.“ Ein Spiel aber ist Schelhorn noch besonders präsent: der Juni 2023. Damals stand Schweina kurz vor dem Thüringenliga-Aufstieg, führte die Partie jedoch lange nicht so souverän wie erhofft. „Wir führen 2:0, Schweina macht in der 85. Minute den Ausgleich und will mehr. Kurz vor Abpfiff fahren wir noch einen Konter und gewinnen 3:2“, erinnert sich Schelhorn und ergänzt lachend:„Wir hatten die geilste Heimfahrt ever.“