Zwei Vereine verstärken sich dreifach, Verbandsliga-Spieler wechselt

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

In der Bezirksliga Neckar/Fils steht Türkspor Nürtingen zur Winterpause auf dem zwölften Platz mit nur einem knappen Vorsprung auf die Abstiegszone. Nun verstärkt sich der Bezirksligist gleich doppelt. Von Verbandsligist FC Esslingen wechsel Alperen Nehir nach Nürtingen. Der 20-jährige Defensivmann spielte in der Junioren-Bundesliga für den FC Heidenheim, wechselte dann in die Landesliga zum Donzdorfer JC. Die letzten beiden Halbserien spielte Nehri beim FC Esslingen in der Verbandsliga und verstärkt nun die Nürtinger. Auch auf der Torhüterposition verstärkt das Bezirksliga-Team. Stergios Chatzoglou, der zuletzt für den SV 03 Tübingen spielte, wechselt nach Nürtingen.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Altdorf

Der TSV Altdorf muss sich zur Winterpause mit dem 14. Rang in der Kreisliga A2 Neckar/Fils begnügen und kämpft daher um den Ligaverbleib. Nun gab der Verein drei Zugänge bekannt. Marlon Kaiser und Koray Kocak kommen aus der eigenen Jugend. Julian Moser wechselt vom TSV Raidwangen nach Altdorf.

Türk. KSV Geislingen

In der Winterpause ist der Türk. KSV Geislingen auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Das Schlusslicht der Kreisliga B9 Neckar/Fils freut sich über den Zugang von Yilmaz Sahin, Emirkan Ugur und Batuhan Kocak. Alle drei Akteure kommen aus Altenstadt.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

