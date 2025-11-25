Zwei Vereine planen für die Zukunft

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Beim TSV Holzelfingen freuen wir uns riesig, dass Sven und Mike auch in der kommenden Saison unser Trainerteam bilden. Abteilungsleiter Lars bringt es auf den Punkt: „Beide leisten hervorragende Arbeit und stehen für Kontinuität, Verlässlichkeit und eine klare sportliche Entwicklung.“
Sven gibt unserem Team eine klare Handschrift und treibt die sportliche Entwicklung Schritt für Schritt voran. Wie Lars sagt: „Sven überzeugt mit seiner zielgerichteten, emotionalen Art und führt das Team mit großer fachlicher Kompetenz.“
Auch Sven selbst schaut voller Energie nach vorne: „Meine Motivation ist absolut riesig, um das Potenzial meiner Jungs weiterhin kontinuierlich zu entwickeln – und es macht mir einfach unheimlich viel Spaß.“
Auch unser Co-Trainer Mike Kemmler fühlt sich im Verein und im Team richtig wohl und freut sich auf die kommende Saison: „Ich bin dankbar für die Chance, hier als Co-Trainer arbeiten zu dürfen. Bahnes und ich ergänzen uns super – und zusammen haben wir richtig Bock, etwas entstehen zu lassen und als Team weiterzuwachsen.“
Wir sind überzeugt, dass wir den eingeschlagenen Weg erfolgreich weitergehen werden und freuen uns auf die Zukunft.
Unser Coach Marco Knoll bleibt ein weiteres Jahr beim TSV Genkingen!
Die Abteilungsleitung bringt’s auf den Punkt: „Wir sind sehr froh, in dieser wichtigen Personalie frühzeitig Klarheit zu haben. Er ist fachlich wie auch mit seiner Energie, seinem Einsatz und seiner Leidenschaft für den Verein der richtige Mann für den TSV. Er macht einen klasse Job.“
Wir alle sind extrem zufrieden – sowohl mit Marcos starker persönlicher Art als auch mit den sportlichen Erfolgen: Relegationsplatz letztes Jahr und eine starke aktuelle Platzierung sprechen für sich.
Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr voller Einsatz, Leidenschaft und gemeinsamer Erfolge!
