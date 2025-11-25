Zwei Vereine planen für die Zukunft

TSV Holzelfingen

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Beim TSV Holzelfingen freuen wir uns riesig, dass Sven und Mike auch in der kommenden Saison unser Trainerteam bilden. Abteilungsleiter Lars bringt es auf den Punkt: „Beide leisten hervorragende Arbeit und stehen für Kontinuität, Verlässlichkeit und eine klare sportliche Entwicklung.“

Sven gibt unserem Team eine klare Handschrift und treibt die sportliche Entwicklung Schritt für Schritt voran. Wie Lars sagt: „Sven überzeugt mit seiner zielgerichteten, emotionalen Art und führt das Team mit großer fachlicher Kompetenz.“

Auch Sven selbst schaut voller Energie nach vorne: „Meine Motivation ist absolut riesig, um das Potenzial meiner Jungs weiterhin kontinuierlich zu entwickeln – und es macht mir einfach unheimlich viel Spaß.“

Auch unser Co-Trainer Mike Kemmler fühlt sich im Verein und im Team richtig wohl und freut sich auf die kommende Saison: „Ich bin dankbar für die Chance, hier als Co-Trainer arbeiten zu dürfen. Bahnes und ich ergänzen uns super – und zusammen haben wir richtig Bock, etwas entstehen zu lassen und als Team weiterzuwachsen.“

Wir sind überzeugt, dass wir den eingeschlagenen Weg erfolgreich weitergehen werden und freuen uns auf die Zukunft.