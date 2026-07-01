Zwei Vereine eine Vision eine Jugend

Die Fußballabteilungen des TSV Ingolstadt-Nord und des FC Fatih Ingolstadt planen eine enge Zusammenarbeit im Jugendbereich. Ziel ist es, die vorhandenen Strukturen zu bündeln, die Qualität in der Ausbildung weiter zu steigern und den Jugendfußball in Ingolstadt langfristig gemeinsam zu stärken.

Zwischen den verantwortlichen Vertretern beider Vereine besteht inzwischen eine grundsätzliche Einigung über alle wesentlichen Inhalte der zukünftigen Zusammenarbeit. Auf dieser Basis wurde ein gemeinsames Konzept für eine Jugend-Spielgemeinschaft erarbeitet, das bereits in weiten Teilen abgestimmt ist.

Parallel dazu laufen bereits konkrete Vorbereitungen zur Umsetzung des Projekts. Dazu zählen unter anderem die Planung der Mannschaftsstrukturen, Gespräche mit Trainern sowie organisatorische Abstimmungen, um einen reibungslosen Start in die neue Saison sicherzustellen.