Zwei Vereine, ein Ziel: FC Laiz und FC99 starten gemeinsame Zukunft Zusammenarbeit aus dem Jugendbereich wird ab der Saison 2026/2027 auf die Aktiven ausgeweitet von PM FC Laiz/ FC99 · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser

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Der FC Laiz und der FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 99 gehen den nächsten Schritt: Zur Saison 2026/2027 gründen die beiden Kreisliga-A-Vereine eine Spielgemeinschaft (SGM) im Aktivenbereich.

Die Entscheidung kommt nicht überraschend. Bereits seit Jahren arbeiten beide Klubs im

Jugendfußball erfolgreich zusammen. Von der D- bis zur A-Jugend bestehen Spielgemeinschaften, die sich sowohl sportlich als auch organisatorisch bewährt haben. Die Ausweitung auf den Aktivenbereich gilt daher als konsequente Weiterentwicklung dieser Zusammenarbeit.



Ausschlaggebend sind vor allem strukturelle Herausforderungen im Amateurfußball. Sinkende

Spielerzahlen und steigende Anforderungen im Spielbetrieb machen neue Lösungen notwendig. Durch die Bündelung von Personal, Infrastruktur und Organisation wollen die Vereine den Fußball in der Region langfristig sichern und zugleich die sportliche Qualität weiter steigern.





Auch auf der Trainerbank sind die Weichen bereits gestellt: Für die erste Mannschaft konnten die bisherigen Cheftrainer beider Vereine gewonnen werden. Christian Lauria (FC Laiz) und Faruk Gül (FC99) werden die gemeinsame Mannschaft künftig als gleichberechtigtes Trainerduo betreuen.



Die zweite und dritte Mannschaft wird ebenfalls neu aufgestellt: Hier übernehmen Stefan

Schönbucher (FC99) und Kevin Müller (SG Rulfingen/Weithart) gemeinsam die Verantwortung.





Auch die Vereinsführungen stehen geschlossen hinter dem Vorhaben. „Die Zusammenarbeit im

Jugendbereich hat uns gezeigt, welches Potenzial in dieser Partnerschaft steckt. Diesen erfolgreichen Weg wollen wir nun auch im Aktivenbereich weitergehen“, sagt Alexander Schneider, Vorsitzender des FC Laiz.



Ähnlich äußert sich Pascal Laurent, erster Vorsitzender des FC99: „Die SGM ist ein wichtiger Schritt, um den Spielbetrieb langfristig zu sichern und unseren Spielern eine klare Perspektive zu bieten.“



Die Eigenständigkeit beider Vereine bleibt erhalten, das Vereinsleben außerhalb des Spielbetriebs wird weiterhin unabhängig organisiert. Bis zum Start der neuen Saison sind noch organisatorische Details zu klären. Die Verantwortlichen blicken jedoch optimistisch auf das Projekt und sehen in der SGM einen wichtigen Schritt zur nachhaltigen Sicherung des Fußballs in der Region.