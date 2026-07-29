Zwei Verbandsligisten in Torlaune, Emseloh unterliegt Landesligisten

Zwei Verbandsligisten haben sich am Dienstagabend in Testspielen in bester Torlaune präsentiert. Für zwei andere lief es - mit einem Remis und einer Niederlage gegen Landesligisten - nicht ganz so erfolgreich.
Mit einem 1:1-Unentschieden trennte sich der VfB Merseburg am Dienstagabend vom TSV Leuna. Tim Knerler hatte den Verbandsligisten vom Ulmenweg zunächst in Führung gebracht (35.), ehe Felix Murke für den Vorjahresvierten der LOTTO-Landesliga Süd kurz vor dem Ende noch für den Ausgleich sorgte (80.).
Nach dem Achtungserfolg mit dem 2:2-Unentschieden beim Oberligisten SG Union Sandersdorf musste sich der SV Eintracht Emseloh am Dienstag einem Landesligisten geschlagen geben. Jonas Dittmann-Wenig (60.) erzielte den einzigen Treffer der Partie zum 1:0-Erfolg des SV Blau-Weiß Farnstädt gegen die eine Klasse höher startende Eintracht.
Wenige Tage vor dem Pflichtspielauftakt am Sonnabend mit dem Landespokal-Auftritt beim Burger BC hat sich der FSV Barleben im abschließenden Test in Torlaune gezeigt. Gegen den Landesklasse-Vertreter MSV Börde fuhren die Barleber einen klaren 8:1-Erfolg ein. Mit einem frühen Doppelschlag ebneten Lukas Magnus (11.) und Toni Wasylyk (14.) den Weg. Bis zur Pause stellten erneut Magnus (31.) und Steve Röhl (34.) bereits auf 4:0 für den FSV. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren durch ein Eigentor (60.), durch Patrick Hauer (61.) und Doppelpacker Jan Niklas Frenkel (63., 82.). Den Magdeburgern blieb nur der Ehrentreffer durch Leonard Bogunski (73.).
Noch einen Treffer mehr als der FSV Barleben hat der BSV Halle-Ammendorf am Dienstag bei Turbine Halle erzielt. Mit 9:1 fegte die Mannschaft von Christian Kamalla regelrecht über den Landesligisten hinweg. Schon im ersten Durchgang hatte Torjäger Dominic Winker dabei einen Dreierpack geschnürt (11., 23., 35.). Die Doppelpacker Sebastian Schaffrath (13., 71.) und Stanley Agwu (74., 83.) sowie Eric Piontek (4.) und Maurice May (90.+1) komplettierten die Torschützenliste des BSV.