Zwei Verbandsligisten gewinnen ihre Testspiele torreich

Schwäbisch Hall wirkt in diesem Sommer bereits bemerkenswert stabil. Nach dem 4:2 gegen den TSV Ilshofen folgte gegen den Landesligisten Sport-Union Neckarsulm der vierte Sieg im vierten Testspiel. Matti Bunk eröffnete früh, Lorenz Minder legte mit einem Doppelpack nach und stellte schon nach 24 Minuten auf 3:0. Zwar verkürzte Matteo Xhihani kurz vor der Pause, doch Luis Pfeiffer machte nach dem Seitenwechsel mit zwei Treffern binnen kurzer Zeit die Verhältnisse klar. Fatlum Maliqi traf noch zum 5:2, ehe Leorant Marmullaku in der Schlussphase den Endstand setzte. Hall sammelt damit weiter Tore, Selbstvertrauen und Bestätigung. Am Dienstag wartet mit Oberligist Türkspor Neckarsulm nun der erste höherklassige Prüfstein dieses Sommers.

Auch Oberensingen bekam nach dem 0:3 gegen die TSG Backnang die gewünschte Antwort. Gegen den TSV Köngen, Vizemeister der Landesliga Württemberg, Staffel 2, geriet der Verbandsligist früh durch Yannik Kögler in Rückstand, fand aber über Patrick Werner zurück. Werner wurde mit drei Treffern zur prägenden Figur dieses Tests. Nach seinem Ausgleich scheiterte Samuel Bosler zwar mit einem Foulelfmeter an Marvin Hellmann, doch nach der Pause drehte Oberensingen die Partie: Werner, Bosler und erneut Werner trafen. Köngen blieb durch Kimi Hindennach und Pascal Schwickert im Spiel, doch das 4:3 hielt.

Für Oberensingen war dieser Sieg wichtig, weil er nach dem klaren Backnang-Dämpfer wieder offensive Wucht zeigte. Ganz sauber war der Auftritt defensiv nicht, aber genau dafür sind Testspiele da. Schon am Samstag beim Oberligisten SSV Reutlingen dürfte die Prüfung deutlich anspruchsvoller werden.