Zwei Verbandsliga-Verlängerungen und Pokalspieltag

– Foto: Jens Körner

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

WFV-Pokalfinale Frauen: SV Eutingen – VfB Stuttgart II (16 Uhr in Eutingen)

NSW-Bezirkspokalendspiel Frauen: SV Eutingen II – TSG Wittershausen (12.15 Uhr in Neubulach)

NSW Bezirkspokalendspiel Herren: 16 Uhr in Neubulach. Teilnehmer: SV Baiersbronn, Spfr Gechingen, SV Gültlingen oder TSV Haiterbach (HF 30. April)

Fußball-Jugend

Vorabinfo zum Pokalspieltag der Jugend: A-, B- und C-Junioren im Bezirk Nordschwarzwald tragen ihre Finalspiele am 27. Juni 2026 in Betzweiler-Wälde aus.

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SV Fellbach

Der SV Fellbach treibt seine Kaderplanung in der Verbandsliga Württemberg mit Tempo und Klarheit voran. Mit Leonis Buzhala und Patrick Fossi haben gleich zwei weitere Spieler ihre Verträge verlängert und damit ein wichtiges Signal der Kontinuität gesetzt.

Buzhala, der erst vor dieser Saison nach Fellbach gekommen war, bekennt sich klar zum gemeinsamen Weg mit Mannschaft, Trainerteam und Vorstand. Seine Worte zeugen von Identifikation und dem Willen, weiter Verantwortung zu übernehmen. Auch Patrick Fossi bleibt an Bord und geht damit bereits in seine fünfte Saison beim Verein. Seine Verlängerung steht für Verlässlichkeit und gewachsene Bindung. Für Fellbach sind diese Zusagen daher mehr als bloße Personalentscheidungen – sie festigen das Gerüst eines Kaders, der auch künftig mit Geschlossenheit und Stabilität auftreten soll.

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