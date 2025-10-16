Zwei Urgesteine zurück in der Manege, in der ein Gipfeltreffen wartet

Fast hätte einen besonderen Partie zwei Männer die Show gestohlen, die zur Bayernliga Nord gehören wie der Dom zu Bamberg, die Steinerne Brücke zu Regensburg, die Kaiserburg zu Nürnberg und die Residenz zu Würzburg. Denn Oliver Gorgiev und Dennie Michel, die jahrelang die Sportplätze im Norden Bayern unsicher gemacht haben, sind zurück in der ersten Reihe. Sie ersetzen auf den jeweiligen Bänken ihre vorherigen Chefs, Patrick Schönfeld in Ingolstadt und Andreas Eisenmann in Würzburg. Das allerdings nur vorläufig, weshalb dann doch der Gipfel zwischen Neumarkt und Eltersdorf im Mittelpunkt des 15. Spieltages steht.

Erster gegen Dritter, Überraschungsteam gegen Platzhirsch - ein frühzeitiges Duell um den Aufstieg bzw. Meistertitel? "Mit diesem Thema beschäftigen wir uns 0,0. Erstens ist es dafür eindeutig noch zu früh. Zweitens haben wir mit argen Personalproblemen zu kämpfen", sagt ASV-Trainer Sven Zurawka dazu. Anfang der Woche konnte der Ober-Adler nur auf zwölf gesunde Spieler zurückgreifen. Alles andere als gute Vorzeichen für ein "großes" Spiel. "Natürlich wollen wir Punkte holen", schiebt der 30-Jährige hinterher. "Dennnoch sind wir völlig entspannt." Ähnlich über die Begegnung am Samstagnachmittag denkt Bernd Eigner. Der Ex-Profi nimmt ohne Weiteres das Wort "Topspiel" in den Mund. Für ihn hat es aber auch "keinen vorentscheidenden Charakter. Dafür ist die Liga zu eng und zu ausgeglichen." Eine Partie wie jede andere ist das Gastspiel in der Oberpfalz für die Quecken nicht. Denn: "Mit Siegen in solchen Spielen kannst du dir enorm viel Selbstverstrauen holen." Spielfrei: ATSV Erlangen Freitag

Morgen, 19:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden TSV Kornburg TSV Kornburg 19:00 live PUSH

Michael Riester (Trainer, Weiden): "Natürlich hatten wir vor, aus Eltersdorf was mitzunehmen. Dafür brauchst du aber deinen besten Tag und sie eben das Gegenteil. Das war vergangene Woche nicht der Fall, deswegen haben wir das Spiel relativ schnell abgehakt. Jetzt kommen aber die Wochen der Wahrheit: Gegner auf Augen- und Tabellenhöhe! Und zu allererst Kornburg: Eine mit vielen guten Einzelspielern gespickte Truppe mit enormer Regional -und Bayernliga-Erfahrung. Wir werden unser intensiv physisches Spiel weiter betreiben und dabei aber wieder mehr Mut finden, nach vorne zu spielen, um mehr Torchancen zu kreieren. Denn das war in den vergangenen Spielen unser großes Manko." Personal: Der Kader ist komplett Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Den Schwung aus dem erfolgreichen Heimspiel wollen wir nach Weiden mitnehmen und fahren mit Selbstvertrauen dorthin. Wir haben allerdings eine schwierige Trainingswoche hinter uns, bei der sich zwischenzeitlich neun Spieler krank melden mussten, so dass wir abwarten müssen, ob sich genug gesund zurückmelden." Personal: Viele Unklarheiten aufgrund einer Grippewelle.

Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Die Fortuna ist ein brandgefährlicher Gegner mit oftmals zwei Gesichtern. Sie haben die beste Offensive der Liga, aber auch die zweitschlechteste Defensive. Sie können dich überrollen, aber du kannst auch unter die Räder kommen: Teils wilde Spiele und Ergebnisse mit vielen Toren und gedrehten Partien - bestes Beispiel zuletzt in Coburg. Wir müssen also hellwach sein, dürfen sie nicht zur Entfaltung kommen lassen, aber dabei nicht zu passiv werden. Der Matchplan wird entscheidend sein und wie wir diesen umsetzen." Personal: Marvin Herath (Aufbau), Florian Förster (Verletzung am Steiß), Lukas Schelenz (Sprunggelenk), Lennart Wöhner (Syndesmosebandriss) und Mikel Seiter (Rotsperre) fallen aus Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Die aktuelle Serie gilt es mit den Basics zu durchbrechen und wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Neudrossenfeld ist auf ihrem großen Kunstrasen bekanntermaßen eine sehr starke und abgezockte Mannschaft." Personal: Jason Sarajlic, der zuletzt privat verhindert war, kehrt in den Kader zurück.

3. Liga statt Bayernliga: Mach's gut, Patrick Schönfeld! – Foto: Johannes Traub

Samstag

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg DJK Gebenbach Gebenbach 14:00 PUSH

Sascha Dorsch (Vorstandssprecher, Bamberg): "Das Nachholspiel sehen wir mit einem lachenenden und einem weinenden Auge. Lachend, weil es ein tolles Match mit viel Emotion und Leidenschaft von beiden Teams war, die eine starke Vorstellung geboten haben. Weinend, weil drei Gegentore einfach zu viel sind. Zu dieser Kompaktheit müssen wir zurückkehren. Dieses Galligkeit gegen den Ball müssen wir wieder leben - und den unbedingten Willen, die Null zu halten. Auf Gebenbach freuen wir uns einfach. Wir hatten mit den Jungs packende Derbys in der Bayernliga und es hat sich durch diese Rivalität eine große Herzlichkeit entwickelt. Aber klar – wir wollen bei aller Freundschaft die drei Punkte bei uns im Stadion behalten." Personal: Weiter besorgniserregende Lage. Ben Olschweski, Simon Kollmer (Reha), Luca Ljevsic, Luca Auer (beide erkältet), Oli Schubert, David Lang, Paul Kraußold (alle Muskelverletzung), Jonah Schildbach (Wade) und Janes Burger (Knie) fehlen. Dominic Rühl (Trainer, Gebenbach): "Grundsätztlich wollen wir da weitermachen, wo wir im vergangenen Spiel aufgehört haben. Auch gegen Bamberg wollen wir aggressiv und intensiv gegen den Ball arbeiten. In diesen Bereichen haben wir diese Woche noch einmal ordentlich Fortschritte gemacht. Nun gilt es noch, in fußballerischer Hinsicht etwas zuzulegen. Der Sieg gegen Neumarkt war super, aber es geht wieder von 0:0 los." Personal: Kerem Bakir, Ertugrul Er und Fatih Boynuegrioglu sind erkältet - und deshalb fraglich.

Florian Bauer (Trainer, Großschwarzenlohe): "Ich bin ein Fan davon, Situation akkurat einzuordnen. Wir haben aus den vergangenen fünf Spielen acht Punkte gezogen. Das ist nun genauso, wie es sich die erfolglosen Wochen davor angefühlt hat. Das Würzburg-Spiel war kein sauberes Spiel: Am Ende gewinnen wir es dennoch definitiv verdient. Klar müssen wir ein paar Prozentpunkte mehr investieren als andere Mannschaften, aber das Team macht das offensichtlich gerne - ohne dass der Spaß zu kurz kommt. Diesen Rückenwind wollen wir mit in die Partie gegen Cham nehmen." Personal: Interimskapitän Jan Sperber ist gesperrt. Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Großschwarzenlohe ist eine physisch starke Truppe, gegen den Ball gut organisiert und sie kommen übers schnelle Kontern vors Tor. Mit ihren zwei Siegen in Folge werden sie voller Selbstvertrauen agieren. Unsere Kadersituation bleibt weiter angespannt. An unserer Auswärtsperformance gilt es weiter zu arbeiten und sie zu verbessern." Personal: Niko Becker, Martin Schuster, Simon Haimerl, Alexander Sigl befinden sich im Lazarett. Zudem gab es am Dienstagabend zwei Trainingsunfälle: Tim Geiger musste die Einheit wegen Adduktoren-Problemen abbrechen, Michael Lamecker beendete die Übung (Hand/Finger) in der Röntgen-Abteilung.

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr FSV Stadeln Stadeln Würzburger FV WürzburgerFV 14:00 PUSH

Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Die Nachbetrachtung der vergangenen Partie ist schnell gemacht: Wir hätten wenigstens Unentschieden spielen können. Gerade das Gegentor nach einem Standard ist bitter. Aber so ist es in der Bayernliga! Und es geht gleich weiter - Gott sei Dank! Die Tabelle interessiert vor diesem Spiel wirklich niemanden. Wir versuchen, unser Bestes zu geben - und dann sehen wir weiter..." Personal: Die Grippe hat zugeschlagen. Es gibt deshalb einige Fragezeichen. Dennie Michael (Interimstrainer, Würzburg): "Ich werde den Job als Cheftrainer mit bestem Wissen und Gewissen übernehmen, bis eine Nachfolger für Andreas Eisenmann gefunden worden ist. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich zu 100 Prozent zum Verein stehe. Deshalb will ich das Maximale rausholen in der Zeit, in der ich verantwortlich bin. Wie einige mit der Situation umgehen, wird sich am Samstag zeigen - am Dienstagabend war die Stimmung natürlich nicht gut. Wir stehen sportlich mit dem Rücken zur Wand. Deshalb sind wir gegen Stadeln nicht der Favorit. Es kommt ein sehr guter Gegner auf uns zu, der den Spirit der vergangenen Saison mitnehmen konnte. Dass ein Aufsteiger so da steht, ist aller Ehren wert." Personal: Der Interimstrainer möchte nicht zu viel verraten.

Einvernehmliche Trennung: Auf Wiedersehen, Andreas Eisenmann! – Foto: HMB Media/ Julien Becker

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr ASV Neumarkt ASV Neumarkt SC Eltersdorf Eltersdorf 15:00 PUSH

Sven Zurawka (Trainer, Neumarkt): "Eltersdorf ist mit die beste Mannschaft der Liga. Und ich bin davon überzeugt, dass sie am Ende ganz weit oben stehen werden. Sie sind sehr robust und zweikampfstark, sind in den vergangenen Wochenende immer besser in Fahrt gekommen. Ein echter Gradmesser, auf den wir uns freuen! Gerade Zuhause, wo wir sehr stark sind, wollen wir den Bock nach dem Gebenbach-Spiel wieder umstoßen. Personal: Die Lage ist einigermaßen unübersichtlich, denn sechs von 18 Kadermitglieder sind angeschlagen oder krank. Wer dann tatsächlich ausfallen wird, entscheidet sich wohl erst am Spieltag. Fabian Pözl, Maximilian Bergler, Kapitän Alex Braun sind sicher außen vor. Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Ich bin sehr zufrieden mit unseren Auftritten in den vergangenen Wochen. Jetzt kommen mit Neumarkt und Bamberg zwei richtige Brocken auf uns zu, die uns endgültig zeigen werden, wo wir stehen. Neumarkt ist nicht umsonst ganz oben und da sind wir auswärts mehr als gefordert. Wenn wir das genauso angehen wie die vergangenen Spiele, bin ich zuversichtlich, dass wir dort auch etwas mitnehmen können." Personal: Fehlen werden die Langzeitverletzten Kevin Bär und Niclas Egerer (Achillessehnenriss). Zudem hat sich Geremi Perera bei der Nationalmannschaft im Spiel gegen Turkmenistan am Fuß verletzt. Auch Valantis Floros, der bereits beim letzten Spiel kurzfristig ausfiel, wird nicht dabei sein. Darüber hinaus gibt es einige kleinere Fragezeichen.