Zwei unterschiedliche Hinrundenhälften

Vieles Neu beim FC Zuzenhausen. Ein mittelgroßer Umbruch innerhalb des Kaders erschwerte dem Oberliga-Absteiger den Auftakt in die 2025/26er Verbandsliga-Saison. Je mehr es Richtung Herbst und Winter ging, desto kontinuierlicher punktete der FC bis zur Winterpause. Doch als diese erreicht, folgt die große Überraschung – der Trainer legte sein Amt nieder. Wir werfen einen Blick zurück auf die erste Halbserie plus ein Rückrundenspiel und wagen gleichzeitig eine Prognose für die Rückrunde, die Anfang März 2026 beginnt.

Man musste damit rechnen, dass nicht von Anfang an alles rundlaufen würde. Reichlich Wechsel innerhalb des Kaders sowie zwei Änderungen im Trainerteam bedeuteten einen Neuanfang beim FC Zuzenhausen im ersten Jahr nach dem Oberliga-Abenteuer.

Mit dem 1:0-Heimsieg gegen den Titelanwärter GU-Türk. SV Pforzheim war die Talsohle durchschritten. Ab jenem 4. Oktober sammelten die Grün-Weißen fleißig Punkte, was vordergründig an der immer stabiler agierenden Defensive lag. „Von da an haben wir nur noch vier Gegentore bis zum Vorrundenende kassiert“, hebt Niklas Kissel die beeindruckende Statistik hervor.

Der Paukenschlag

Drei Tage nach dem letzten Punktspiel 2025 schlug dann aber eine Nachricht regelrecht ein. Kissel ist nicht mehr länger Trainer beim FC. Der 29-Jährige muss aus beruflichen Gründen kürzertreten und beendete sein Engagement sofort. Zunächst war noch angedacht bis zum Rundenende durchzuziehen, doch das wollte er nicht mehr und sagte: "Wir hatten gute, ehrliche Gespräche und deshalb sage ich auch ganz klar, ´es geht immer zuerst um die Mannschaft und den Verein und nicht um mich als Einzelperson´, deshalb gehe ich jetzt."

Die Suche läuft

"Bis Weihnachten hätten wir gerne Klarheit", sagt der Sportliche Leiter Tobias Schattschneider. Ein neuer Cheftrainer soll her, dabei aber nichts überstürzt werden. Der Vorteil der frühen Entscheidung Kissels unmittelbar nach dem letzten Punktspiel gibt den Verantwortlichen Zeit, ehe der Vorbereitungsauftakt Mitte, Ende Januar ansteht.

Die Legende

Ein wichtiger Baustein der Mannschaft ist mittlerweile 46 Jahre alt und schwingt sich Jahr für Jahr immer mehr zu einer Legende im gehobenen Amateurbereich herauf – und zwar über die Verbandsgrenzen hinaus. Dennis Bindnagel kehrte nach einer Verletzung just zu jenem Pforzheim-Spiel zurück und stabilisierte die Hintermannschaft mit seiner ganzen Routine. Dass er darüber hinaus die Fitness besitzt, um in der Verbandsliga zu den besten Verteidigern zu gehören, ist herausragend.

Jene starke Abwehr war auch erforderlich, um regelmäßig zu punkten, denn offensiv haperte es unbestritten. Mit 21 eigenen Toren beendete Zuzenhausen die Vorrunde als schwächste Offensive aller Verbandsligisten. Gleichzeitig wurden die 22 Gegentore lediglich von den Spitzenteams aus Heddesheim, Bruchsal, Eppingen und Pforzheim knapp unterboten.

Der Torjäger

Routinier und Kapitän Dominik Zuleger "knipste" am häufigsten. Seine sieben Treffer sind gemessen an seinen Fähigkeiten aber auch ausbaufähig. Weiteres Verbesserungspotenzial verspricht Yannick Schneider. Der Neuzugang von der TSG Weinheim verpasste nahezu die komplette Vorbereitung sowie die ersten Spieltage. Je länger die Vorrunde voranschreit, desto besser brachte sich der 27-Jährige ein. Das macht große Hoffnung auf mehr Torerfolge in der Rückrunde.

"The trend is your friend"

Der Urheber dieses Spruchs ist zwar nicht Uli Hoeneß, der ehemalige Manager des FC Bayern München wird damit aber immer wieder gerne in Verbindung gebracht. Er bezeichnet den Umstand, dass die aktuelle Form Optimismus für eine bessere Rück- als Vorrunde im Häuselgrund erhoffen lässt.

Bei aller Hoffnung, kommt es aber auch darauf an, wie gut die Mannschaft die über 100-tägige Zwangspause verkraftet. Von Ende November bis Anfang März findet schließlich über dreieinhalb Monate kein Pflichtspiel statt. Damit ist die Winterpause fast sechs Wochen länger als die Sommerpause. Eine lange Zeit, in der sich vieles verändern kann.

Rückrundenauftakt wegweisend

Auswärts in Bretten und in Spielberg sind sicher keine Spaziergänge zu erwarten, das Programm zum Start könnte sich aber zweifelsohne auch schwieriger gestalten. Mit zwei Siegen könnte der FC noch einmal oben heranschnuppern und dann kommt der 1.FC Mühlhausen zum Derby. Spätestens danach wissen die Zuzenhausener, ob es noch einmal spannend wird in Richtung Spitzengruppe, oder ob es auf eine zweite Saisonhälfte jenseits von Gut und Böse hinausläuft. Der erste Rückrundenspieltag Ende November mit dem 2:2 gegen die SpVgg Neckarelz war allerdings ein kleiner Rückschritt.

Ausblick

Eigentlich ist es ganz einfach. Die starke Phase ab Mitte der Vorrunde macht große Hoffnung auf eine Fortführung davon in der zweiten Saisonhälfte. Als Knackpunkt könnte sich jedoch das Loch von zehn, beziehungsweise elf Punkten Rückstand zur Spitze erweisen. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass gleich mehrere der Topteams in der Rückrunde so sehr schwächeln, dass Zuze noch einmal an sie herankommen könnte. Ausgeschlossen ist jedoch nichts. Man darf dem FC eine sehr gute Rückrunde zutrauen, womit wir auch rechnen und deshalb auf Rang sechs zum Abschluss tippen.