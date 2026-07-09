Zwei unterschiedliche Halbzeiten

Kreisklassist Michelfeld verliert mit guten Auftritt nach dem Seitenwechsel inklusive einiger Torchancen – Kreisligist Edelsfeld in den ersten 45 Minuten williger, zielstrebiger und effektiver – angenehme 21 bis 20 Grad abends - letzte freundschaftliche sportliche Begegnung war vor vier Jahren

Michelfeld lag bei einem Torchancenverhältnis von 3:4 in der ersten Halbzeit mit 0:3 hinten, weil Jannik Friedl (seinen Schuss vom Sechzehner wehrte der gegnerische erfahrene Torhüter Bernd Fischer zum Eckball ab, 6.), Mittelstürmer Dominik Schleinitz (zielte aus halbrechter Position mit einem Aufsetzer knapp links am Tor vorbei, 28.) und Simon Zitzmann (auf Linksflanke seines Bruders Nico Zitzmann in den Sechzehner, 33.) nicht trafen. Die Gäste wechselten in der 31. Minute drei Mal. Die abgezockten Edelsfelder nutzten dann nach einem indirekten Freistoß im Sechzehner konsequent durch Andreas Spies (37.), nach einem Querpass durch den mittig frei stehenden Fabian Spies (44.) und nach einem Steckpass durch den eventuell knapp im Abseits zentral alleine durchsprintenden Fabian Spies (45.) fast jede Torchance zur zu hohen Pausenführung.

Sommervorbereitung 2026 2. Freundschaftsspiel Mittwoch, 8. Juli 2026, 19 Uhr: ASV Michelfeld (Kreisklasse 3, 2. Kreisklasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund) – FC Edelsfeld (11. Kreisliga Süd Amberg/Weiden) 3:4 (0:3) Die Gastgeber boten 13 Spieler auf – im Vergleich zum letzten Spiel vor fünf Tagen in Neukirchen (2:2) standen vier andere Kicker in der Startelf, zwei von vier Sommer-Neuzugänge waren nominiert, vom Stamm fehlten fünf Mann aus mehreren Gründen. Die Gäste (nur 20,5 Kilometer entfernt, ebenfalls aus dem Landkreis Amberg/Sulzbach) traten in ihrem dritten Sommer-Freundschafts-Match mit 14 Kicker auswärts an – fünf Spieler, die in der vergangenen Saison in mehr als 50 Prozent der Spiele zum Einsatz kamen, fehlten.

In der zweiten Halbzeit agierten die Gastgeber besser, ehrgeiziger und druckvoller, verkürzten durch Neuzugang Nico Zitzmann (zentral vom Sechzehner aus, 47.) und Thomas Hofmann (genial halblinks in der Box aus einem etwas spitzen Winkel ins lange Eck, 49.) schnell auf 2:3, vergaben nach abermaligen Rückstand drei Chancen: Eine Nico Zitzmann-Ablage setzte Simon Zitzmann über die Latte (70.), ein zentraler 18-Meter-Freistoß von Nico Metschl zischte vorbei (75.) und nach einer weiteren Zitzmann-Kombination (Nico auf Simon) verhinderte der 35-jährige Edelsfelder Torhüter bei einer Großchance (frei einschussbereit aus wenigen Metern Distanz) in der 79. Minute mit einer starken Parade einen Einschlag. Der 3:4-Anschlustreffer durch Nico Zitzmann per Abstauber am Fünfmeterraum fiel spät (auf eine scharfe Lorenzo Ficarra-Freistoßflanke von links in den Sechzehner, 82.) und ein Freistoß von Devit Akdemir an die Latte (halbrechts am Strafraum-Eck, 86.) hätte zumindest den 4:4-Ausgleich bedeutet – bei nennenswerten 10:5-Einschussgelegenheiten. Der FCE stellte in Minute 51 per Abstauber aus wenigen Metern von Philipp Biesler (davor wehrte ASV-Keeper Dominik Gebsattel einen scharfen Distanzschuss von Jan Wolf nach vorne ab) auf 2:4 und konnte seinen Vorsprung dann über 90 Minuten plus x quasi über die Zeit retten.

Der Kreisklassist ASV Michelfeld gastiert am Samstag, 11. Juli um 16 Uhr beim Kreisliga-Absteiger SC Kirchenthumbach (Kreisklasse West Amberg/Weiden), der seit dieser Saison von Christian Ringler (44 Jahre, von Juli 2019 bis Januar 2022 Spielertrainer beim ASV) gecoacht wird. Der FC Edelsfeld hat am Samstag, 25. Juli um 16 Uhr gegen die DJK Ursensollen sein erstes Punktspiel 2026/27 – der ASV erst zwei Wochen später am Sonntag, 9. August um 15 Uhr in Wichsenstein gegen die SG SV Bieberbach/FC Wichsenstein.

SR: Wolfgang Schwemmer (SV 08 Auerbach, Gruppe Pegnitzgrund).

Zuschauer: 45 (A-Platz).

Tore: 0:1 (37.) Andreas Spies, 0:2 (44.) Fabian Spies, 0:3 (45.) Fabian Spies, 1:3 (47.) Thomas Hofmann, 2:3 (49.) Nico Zitzmann, 2:4 (51.) Philipp Biesler, 3:4 (82.) Nico Zitzmann.

Besondere Vorkommnisse: Insgesamt drei Gelbe Karten (zwei plus eine) wegen unterschiedlicher Vergehen.

Gelbe Karten: Gebsattel, Akdemir (ASV Michelfeld); Mark. Schöner (FC Edelsfeld).

Torchancenverhältnis: 10:5 (zur Halbzeit: 3:4).

Eckballverhältnis: 7:5 (zur Halbzeit: 3:5).

ASV Michelfeld (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Gebsattel – Metschl, Schwendner, M. Zerreis, N. Zitzmann, Hofmann (81. Schleinitz), S. Zitzmann, J. Friedl (45.+5 Akdemir), L. Ficarra, Schleinitz (65. St. Wiesneth), Lehner.

FC Edelsfeld (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): B. Fischer – M. Dehling, Biesler, T. Rupprecht (31. P. Kohl/42. F. Spies), Held, Strehl, St. Schöner (31. E. Stubenvoll), F. Spies (31. Mark. Schöner), A. Spies, Wolf, P. Dehling (59. St. Schöner).

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