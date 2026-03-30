Zwei unterschiedliche Halbzeiten

– Foto: Fabian Ziegler

Der SC Edermünde hat im Verfolgerduell der Gruppenliga Kassel 1 ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II gewann die Mannschaft von Christian Keppel deutlich und schob sich damit auf Platz vier vor. Entscheidend war vor allem eine furiose erste Halbzeit, in der die Gäste ihre Chancen mit bemerkenswerter Konsequenz nutzten.

Die Hoffnung der Gastgeber auf einen offenen Schlagabtausch hielt allerdings kaum länger als zwei Minuten. Edermünde antwortete prompt, kombinierte sich sehenswert über die rechte Seite durch, und Alexander Einwächter schob am langen Pfosten zur erneuten Führung ein. Spätestens jetzt war zu erkennen, dass die Gäste in ihren Offensivaktionen zielstrebiger und reifer wirkten.

Dabei begann die Partie zunächst durchaus offen. Edermünde setzte früh die ersten Akzente und ging nach acht Minuten durch Leroy Bawuah in Führung, nachdem Jonathan Mertsch mustergültig aufgelegt hatte. Wolfhagen ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken, kam besser in die Partie und belohnte sich in der 22. Minute mit dem Ausgleich: Calvin Bublitz bediente Leon Nold, dessen Abschluss noch abgefälscht im Tor landete.

Wolfhagen hatte zwar die große Möglichkeit zum erneuten 2:2, doch Joshua Salzmann setzte den Ball aus kurzer Distanz knapp neben das Tor. Während die Wölfe ihre Gelegenheit liegen ließen, schlug Edermünde vor der Pause noch zweimal zu: Zunächst traf erneut Bawuah nach starker Vorarbeit über die linke Seite, kurz darauf erhöhte Arne Schöfer nach einer Ecke per Kopf auf 4:1. Aus einem umkämpften Verfolgerduell war damit schon zur Halbzeit eine fast entschiedene Angelegenheit geworden.

Licht und Schatten

Nach dem Seitenwechsel verlor die Partie deutlich an Tempo und Qualität. Wolfhagen fand kein echtes Aufbäumen mehr, Edermünde verwaltete die Führung kontrolliert und ließ kaum noch etwas anbrennen. Viele Angriffe der Gäste wurden zwar wegen Abseitsstellungen unterbunden, doch ernsthaft in Gefahr geriet der Auswärtssieg nicht mehr. Dass Jonathan Mertsch in der 84. Minute nach einer starken Einzelaktion von Felix Mertsch noch zum 5:1 einschob, setzte nur noch den Schlusspunkt unter einen insgesamt souveränen Auftritt.

So blieb am Ende ein klarer Erfolg für Edermünde, der in der Höhe vor allem aus der starken ersten Halbzeit zu erklären ist. Wolfhagen hielt eine Zeit lang ordentlich dagegen, wurde für seine beste Phase jedoch nicht belohnt – und musste anschließend erleben, wie der Gegner die eigenen Fehler und Nachlässigkeiten konsequent bestrafte.