„Zwei ungeschliffene Diamanten“ – Gilching setzt bei Revanche gegen Heilbrunn auf U19-Spieler

Benedikt Wiegert beruflich verhindert, Kapitän Marco Brand und Lucas Häusler durch private Verpflichtungen nicht einsatzfähig, dazu noch Rücksichtnahme auf den Abstiegskampf der vereinseigenen zweiten Mannschaft: Christian Rodenwald, Trainer des TSV Gilching-Argelsried, hatte im Heimspiel gegen den Tabellensechsten der Bezirksliga Süd, SV Bad Heilbrunn, am Sonntagnachmittag einige Baustellen zu bearbeiten. Er entschied sich dafür, der Jugend eine Chance zu geben: Mit Luka Artmann und Joshua Nowood feierten zwei U19-Spieler ihr Debüt in der Bezirksliga. „Beide haben es überdurchschnittlich gut gemacht. Da haben wir zwei noch ungeschliffene Diamanten im Verein“, sagte Rodenwald hocherfreut. Auch dank der zwei Youngster rangen die Gilchinger Fußballer eine Woche nach dem sichergestellten Klassenerhalt die Heilbrunner mit 1:0 (1:0) nieder und liegen nur noch einen Zähler hinter der anvisierten 40-Punkte-Marke.

„Leider haben wir es mal wieder unnötig spannend gemacht“, bilanzierte Rodenwald nach Abpfiff. Einmal mehr hatte seine Mannschaft zu viele hochkarätige Möglichkeiten liegen gelassen. Weil aber auch die Gäste aus ihren besonders in der zweiten Hälfte zahlreich vorhandenen Einschussgelegenheiten nichts machten, reichte das frühe 1:0 von André Gasteiger (7.) zum Sieg. „Freut mich sehr für ihn, dass er endlich wieder getroffen hat“, sagte Rodenwald. Für den erfolgreichsten TSV-Angreifer war es das erste Punktspiel-Tor in diesem Kalenderjahr. Zu verdanken hatte er es aber auch Heilbrunns Ersatztorwart Leopold Hofmann. Gasteigers Abschluss aus halblinker Position war ziemlich unplatziert, doch Hofmann ließ den Ball unter seinen Händen durchrutschen. Kurz danach hätte Maximilian Hölzl erhöhen können, doch er scheiterte am Keeper und setzte den Nachschuss über das Tor. Dies war bezeichnend für die Abschlussschwäche der Gilchinger, das Dauerthema der laufenden Saison.

Dennoch gelang dem TSV die Revanche für die bittere 0:2-Niederlage im Hinspiel. Es war zudem erst der zweite Erfolg in dieser Saison gegen eine Mannschaft aus den Top Sechs der Bezirksliga Süd. Die verbleibenden zwei Aufgaben führen die Gilchinger noch zum TSV Neuried (Samstag, 14 Uhr) und ins abschließende Heimspiel gegen den ASV Habach. Beide Gegner stehen bereits als Teilnehmer der Abstiegsrelegation fest.