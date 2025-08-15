Zwei Unentschieden - „Mit der heutigen Leistung nicht zufrieden“

Ruhmannsfelden begann die Partie mit hohem Tempo, ließ jedoch nach einigen Minuten etwas an Intensität nach. Dies nutzte der Gastgeber konsequent aus und ging in der 12. Minute durch Jochim nach einer präzisen Kopfballvorlage von Ebner in Führung. Gegen Ende der ersten Halbzeit fand Ruhmannsfelden wieder besser in die Begegnung und erzielte in der 35. Minute durch Klostermeier den Ausgleich. Insgesamt entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, das für den zweiten Durchgang einiges an Spannung versprach.

Nach dem Seitenwechsel setzten die Gäste ihr angriffslustiges Spiel fort, konnten ihre guten Chancen jedoch erneut nicht verwerten. Im Gegenzug erzielte Bischofsmais das nächste Tor: Gerl zog aus rund 20 Metern direkt ab und traf in der 64. Spielminute sehenswert zum zwischenzeitlichen 2:1. Nur 13 Minuten nach dem Führungstreffer platzte der Knoten bei Ruhmannsfelden, als der heute spielstarke Achatz einen Elfmeter sicher zum 2:2 Endstand verwandelte.

Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): „Es war ein richtig heißes Derby. Wir müssen uns vorwerfen lassen, dass wir zwei, drei hundertprozentige Chancen nicht genutzt haben. Die Moral innerhalb der Mannschaft war gut, wir sind immerhin zweimal nach Rückstand zurückgekommen. Insgesamt bin ich jedoch nicht zufrieden mit der heutigen Leistung. Wir haben noch viel Arbeit vor uns.“





