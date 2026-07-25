🗣: "Zwei unberechtigte rote Karten" beim TuS – Miesbach betrübt

Ist mit der Leistung des Schiedsrichters nicht ganz einverstanden: TuS-Coach Orhan Akkurt. – Foto: Oliver Rabuser

Orhan Akkurt, Trainer des TuS Holzkirchen: »Zu unserem Spiel kann ich nur eins sagen: Es wäre ein sehr gutes Fußballspiel geworden, wenn der Schiedsrichter nicht Einfluss genommen hätte. Dadurch wurde es einfach ein sehr hektisches Spiel mit zwei in meinen Augen unberechtigten roten Karten.

Auf unserer Seite Rot als letzter Mann Notbremse und auch beim Gegner war beides in meinen Augen spielentscheidend. Dass wir dann nochmal zwei Elfmeter gegen uns kriegen, tut dann sein Übriges. Von dem her gratuliere ich einfach Dorfen zu den drei Punkten. Wir müssen das jetzt einfach abschütteln und entsprechend nächste Woche weitermachen.« Andreas Hartl, Trainer des TSV Dorfen: »Ich bin der Meinung, das war ein Spiel mit allem, was dazugehört. Die Zuschauer haben unheimlich viel für ihr Eintrittsgeld gekriegt: Tore, rote Karten, strittige Szenen, ein brutal hektisches Spiel, wo ich sagen muss, dass es hin und her gegangen ist.

Ich bin der Meinung, das kann auf beide Seiten kippen. Unterm Strich ist es für uns extrem bitter, dass wir da eine rote Karte kriegen. Aber es waren ganz viele knifflige Szenen für den Schiri. Unterm Strich, glaube ich, haben wir die ein oder andere Chance mehr. Da denke ich schon, dass der Sieg für uns in Ordnung geht. Aber ich möchte sagen: Holzkirchen ist eine Top-Mannschaft. Das war ein ganz enges Spiel, das auch auf die andere Seite hätte kippen können. Wir sind einfach nur froh, dass wir die drei Punkte im Auftaktspiel mitgenommen haben.«

Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: »Leider nicht der Saisonstart, den wir uns erhofft haben. Wir haben ja gewusst, dass es eine schwierige Saison für uns wird. Das hat sich auch bewahrheitet. Man muss auch sagen, Töging war die reifere Mannschaft, hatte auch die bessere Spielanlage. Und deswegen war der Sieg dann auch verdient von ihnen. Die erste Halbzeit war noch ausgeglichen. Ich glaube, beide hatten zwei, drei Chancen. Wobei Töging mehr Ballbesitz hatte. Dann nach der Pause, muss ich sagen: Klasse Einzelaktion mit einem direkt verwandelten Freistoß. Schön verwandelt, also unhaltbar. Und gut, wir haben es dann probiert, sind hinterhergelaufen und müssen dann kurz vor Schluss nach dem Abpraller das 2:0 kassieren. Hatten selbst die eine oder andere Möglichkeit, die der Torwart dann festhielt. Aber wie gesagt, man muss sagen, dass der Sieg für Töging verdient war. Glückwunsch von meiner Seite. Für uns geht es natürlich weiter darum, fest zu arbeiten und die nächsten Spiele positiver zu gestalten.« Robert Berg, Trainer des FC Töging: »Wir sind auswärts sehr dominant aufgetreten und haben es spielerisch über weite Strecken sehr gut gemacht. Hinten haben wir wenig zugelassen und insgesamt schon ein deutliches Plus an Chancen gehabt. Deswegen ist der Sieg verdient, auch wenn sich Miesbach zu keinem Zeitpunkt des Spiels aufgegeben hat.«

Morgen, 17:00 Uhr TuS Raubling Raubling SV Bruckmühl SV Bruckmühl 17:00 PUSH