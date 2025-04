Zwei Traumtore zum dritten Dreier für Waldalgesheim

Waldalgesheim. „Alle guten Dinge sind drei, stand in der Zeitung. Da mussten wir nach dem Pokal-Aus und dem Unentschieden im Hinspiel einfach gewinnen.“ Tom Gürel grinste nach dem 2:0 von Alemannia Waldalgesheim gegen den VfR Baumholder breit. Wegen des Ergebnisses und wegen seines perfekt getimten und unhaltbaren 18 Meter-Krachers zu eben jenem 2:0 (55.). Sechs Minuten zuvor hatte Davis Shamshon ebenfalls ein Traumtor erzielt, als er die Maßflanke von Konstantin Ludwig per Flugkopfball gegen die Laufrichtung von Keeper Tim-Luca Donner in die Maschen beförderte. Die Alemannia hatte mit dem Doppelschlag im Kampf der drei Großen um die Spitzenposition in der Verbandsliga vorgelegt.