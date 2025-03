Nicht nur stark im Zweikampf: Freisings Bastian Lomp – hier im Duell mit Domenic Hörmann (l.) vom BCA – sorgte mit einem perfekt getretenen Freistoß für die Entscheidung. – Foto: Lehmann

Zwei Traumtore entscheiden Derby: SE Freising schlägt den BC Attaching Fußball Bezirksliga Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Nord SE Freising Attaching

Das stadtinterne Bezirksliga-Derby zwischen dem SE Freising und dem BC Attaching war ein zähes Spiel, das letztlich durch zwei absolute Traumtore entschieden wurde. Durch den Sieg bleiben die Gastgeber an den vorderen Tabellenplätzen dran.

Freising – Für die einen war es ein Dämpfer nach zwei wichtigen Siegen zum Auftakt nach der Winterpause, für die anderen eine kleine Wiedergutmachung nach der doch eindeutigen Niederlage beim Tabellenführer: Am Ende entschieden die Fußballer des SE Freising auch das zweite Lokalderby in der Bezirksliga Nord gegen den BC Attaching mit 2:0 (1:0) für sich. Damit gewannen die Lerchenfelder erstmals seit Jahren wieder beide Saisonduelle der Stadtteile. Und mit dem Sieg dürfen die Freisinger Fußballer zumindest wieder ein klein wenig hoffen, zumindest an Platz zwei dranzubleiben. Freising darf endlich wieder am Freitagabend ran

Der Freitagabend war außerdem eine kleine Premiere beziehungsweise die Rückkehr zu Altbewährtem für den SEF: Vor fast zwei Jahren hatte ein Blitzschlag die Flutlichtanlage in der Savoyer Au beschädigt. Ausgerechnet mit dem Derby und damit dem ersten Heimspiel des Kalenderjahres konnten die Domstädter zum angestammten Spieltermin am Freitagabend zurückkehren. Doch vor etwa 250 zahlenden Beobachtern fremdelten die Gelb-Schwarzen noch etwas mit dem Flutlichtspiel. Vielleicht steckte den Hausherren das 0:2 in Neuperlach noch in den Knochen. Doch auch Attaching wollte, trotz zweier Siege in Rohrbach und gegen Srbija München im Rücken, nicht ins volle Risiko gehen. Deswegen gab’s für die Zuschauer über die gesamten 90 Minuten nicht allzu viel Spannendes zu beobachten. Attaching verlagerte sich vornehmlich aufs Verteidigen. Die einzig nennenswerte Chance in der Anfangsphase hatte der SEF: Nach einer passgenauen Flanke segelte der Kopfball von Fabrizio Brandes jedoch hauchzart am Gehäuse von Torwart Hans Gamperl vorbei (10.).