Zwei Transfers vor zweitem Derby bei 1865: Abgang zu Türkgücü, Neuzugang vom SCO

Innerhalb von vier Tagen kommt es erneut zum Landkreisderby zwischen dem TSV 1865 Dachau und dem FC Pipinsried. Nach dem 2:0-Sieg des FCP in Dachau am Dienstag im Finale des Sparkassen-Cups geht es am heutigen Samstag, 5. Juli, 15 Uhr, diesmal im Sportpark Dachau-Ost ums Weiterkommen im bayerischen Toto-Pokal.

