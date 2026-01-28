Zwei Transfers und Bezirksliga-Trainer verlängert

– Foto: Marcel Becker

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der FC Union Heilbronn freut sich, die Zusammenarbeit mit Robin Neupert über den Winter hinweg zu verlängern und die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen. Unter der Regie des 34-Jährigen holten die ADLER zum Ende der Hinrunde aus acht Spielen starke 19 Punkte und befinden sich wieder in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Auch der Vorbereitungsstart zur Rückrunde verlief mit dem Gewinn der Stadtmeisterschaften positiv, wobei der Hauptaugenmerk auf die kommenden Einheiten und Spiele liegen wird.

Auf eine erfolgreiche Zeit beim FCU, Robin!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

VfL Eberstadt

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns Euch mit Yannik unseren Winter-Neuzugang vorstellen zu dürfen!

Der Flügelflitzer kommt vom TSV Erlenbach und wird uns ab der Rückrunde noch mehr Power in der Offensive geben. Nach längerer Verletzungspause inklusive Operation wird nun auch endlich wieder Patrick Bäuerle zur ersten Mannschaft hinzustoßen und uns somit mehr Flexibilität in der Hintermannschaft geben. Lieber Yannick, lieber Paddy, wir wünschen Euch einen guten Start und eine erfolgreiche&verletzungsfreie restliche Saison!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TV Oeffingen

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Landesligist TV Oeffingen freut sich in der Winterpause über den Zugang von Donart Zeneli. Der Mittelfeldmann wechselt vom SV Breuningsweiler in den Fellbacher Stadtteil.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++