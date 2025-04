Zwei Trainerwechsel, Zugänge und Verlängerungen

Bei Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Kappes macht weiter! Wir freuen uns, bekannt geben zu dürfen, dass unser Topstürmer und Spielertrainer Manuel Kappes auch in der kommenden Saison für den FC Billingsbach an der Seitenlinie und auf dem Platz stehen wird! Seit der Rückrunde 2024/2025 ist Manu bei uns als Spielertrainer aktiv — und hat seitdem mit seiner Erfahrung, seinem unermüdlichen Einsatz und seiner kommunikativen Art frischen Wind in die Mannschaft gebracht. Ein absolut ehrgeiziger Typ, der nicht nur Tore schießt, sondern das Team auch neben dem Platz zusammenhält.

