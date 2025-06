Zwei Trainerwechsel in der Kreisliga und eine wichtige Verlängerung

Bei den Vereinen und Bezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die SpVgg Heinriet und Trainer Tapio Ferdinand werden nach der laufenden Saison getrennte Wege gehen. Nach sorgfältiger Analyse der sportlichen Entwicklung und intensiven Gesprächen ist der Verein zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden. Diese Entscheidung ist dem Verein nicht leichtgefallen. Tapio Ferdinand hat sich stets mit großem Engagement, Leidenschaft und hoher Identifikation für die Mannschaft und den Verein eingesetzt. Für seinen Einsatz und seine geleistete Arbeit gebührt ihm großer Dank. Die sportliche Leitung ist jedoch zu der Auffassung gelangt, dass ein Neuanfang notwendig ist, um neue Impulse zu setzen und die sportlichen Ziele der kommenden Saison zu realisieren. Die SpVgg Heinriet bedankt sich bei Tapio Ferdinand herzlich für seinen Einsatz und wünscht ihm für seinen weiteren Weg – sowohl sportlich als auch privat – alles erdenklich Gute. In den kommenden Wochen werden noch Gespräche geführt, wie die Trainerkonstellation für die kommende Saison aussehen wird. Sobald eine Entscheidung getroffen wurde, wird der Verein darüber informieren.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FV Nürtingen (Kreisliga B5 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Er bleibt ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft!

Mit großer Freude können wir verkünden, dass Deniz Turan auch in der kommenden Saison das Trikot des FV 09 Nürtingen tragen wird! Deniz ist nicht nur ein echtes Zweikampf-Monster auf dem Platz, sondern auch ein Spieler mit unerschütterlicher Mentalität und großem Kämpferherz. Nach seiner Verletzung hat er sich mit starkem Willen zurückgekämpft – und jetzt ist er bereit, wieder voll anzugreifen! Wir sind stolz, einen so erfahrenen und engagierten Spieler weiter in unseren Reihen zu haben. Deniz steht für Leidenschaft, Einsatz und Teamgeist – genau die Eigenschaften, die unser Team ausmachen. Willkommen zurück, Deniz! Wir freuen uns, dass du weiterhin ein Teil der 09-Familie bleibst und mit uns gemeinsam den Weg weitergehst. Auf eine starke Saison!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Türk. SV Ebersbach (Kreisliga A3 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

TSV Ebersbach Trennen sich die wege mit Traıner Team Soner Karabaş

Liebe TSV Ebersbach Familie,

nach 8 Jahren Trennen sich die Wege mit Traıner Soner Karabaş

Lieber Soner wir danken dir von Herzen für dein unermüdliches Engagement, 8 wundervollen Jahren, die du mit uns geteilt hast. Du wirst immer ein wichtiger Teil der TSV Ebersbach Familie bleiben. Für deine zukünftigen Wege, sowohl sportlrweeich als auch privat, wünschen wir dir alles erdenklich Gute, viel Erfolg und vor allem Gesundheit.

Mit den herzlichsten Grüßen,

Der Vorstand des TSV Ebersbach

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++