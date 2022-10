Zwei Trainerwechsel in der Fußball A-Liga

– Foto: Thies Meyer

ALSFELD - Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A Alsfeld wird es schon einmal kuschelig eng. Nachdem die SG Appenrod/Maulbach/Gemünden bereits am Freitag auf dem Platz stand und dank eines 2:2-Remis bei der SG Rüddingshausen/Londorf auf Rang eins kletterte und zudem die FSG Kirtorf (2.) am Wochenende pausieren durfte, feierte die SG Reiskirchen/Bersrod/Saasen am Sonntag einen 3:2-Erfolg gegen die FSG Ober-Ohmen/Ruppertenrod/Ulrichstein und zieht somit in Sachen Punkteausbeute mit der SGAMG und Kirtorf gleich. Dicht hinter dem Spitzentrio - wobei zu beachten ist, dass die Teams aktuell noch auf eine ungleiche Zahl an absolvierten Partien kommen - folgt nun der TV/VfR Groß-Felda, der sich bei Schlusslicht FSG Alsfeld/Eifa, das sich in der vorausgegangenen Woche von seinem Trainer Anton Ruzek getrennt hatte, mit 8:0 behauptete. Neuer Coach bei der FSG ist der bisherige Spieler Freidhof Nicolai. Einen neuen Trainer hat seit wenigen Tagen auch der SV Nieder-Ofleiden: Luis-Manuel Viegas wurde verabschiedet und dafür die beiden eigenen Akteure Christoph Weber und Kevin Reiß als Spielertrainer installiert.