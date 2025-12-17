Zwei Trainerrücktritte und WFV-Futsalliga

News aus den Vereinen und Fußballbezirken: Was hat sich getan?
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Quali-Runden zur wfv-Futsalliga bei den B-Junioren abgeschlossen
Die A- und B- Junioren wfv-Futsalliga rollt wieder
Im vergangenen Jahr startete man in der Futsalliga bei den A-Junioren. Der wfv-Verbandsjugendausschuss hat sich dafür entschieden, diese Saison auch die B-Junioren in den Futsal-Wettkampf zu schicken.
Die A- und B- Junioren Futsalliga wurde im ganzen wfv-Gebiet ausgeschrieben, unerwartet viele Anmeldungen trafen ein, so dass vorab einige Futsal Quali-Runden gespielt werden mußten. In den zwölf wfv-Bezirken konnte man sich parallel für die A-und B-Bezirkshallenrunde anmelden, diese werden
den Bezirkshallenmeister ausspielen, ein Weiterkommen auf Verbandsebene ist nicht möglich. Nur in der Futsalliga wird der Württembergische Futsalmeister ausgespielt, für den Futsal-Meister geht es weiter zu den süddeutschen und deutschen Futsalmeisterschaften.
Die A- und B- Futsalmeisterschaften werden jeweils in einer 12er Gruppe ausgespielt, nach dem CL-Format. Jedes Team bestreitet sechs Spiele, danach kommen die vier Erstplatzierten in das wfv Futsal Final-Four am 22.02.2026 nach Ehingen. Vom Verbandsjugendausschuss begleitet Helmut Ebermann, der auch beim DFB in der Futsal AG tätig ist, die Futsalliga in der Jugend. Vom Hauptamt ist Jan Czelinger mit an Bord bei den Videokonferenzen mit den teilnehmenden Vereinen und Florian Schaible als Futsal DFB-Schiedsrichter. Aktuell wurden die Quali-Runden für die B-Junioren beendet, mit hohem Tempo, viel Technik und schnellen Kombinationen sahen die Zuschauer bisher sehr intensive Spiele. Bei den A-Junioren sind die Futsal Quali-Runden noch nicht beendet.
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Trainer Benjamin Schneider tritt mit sofortiger Wirkung zurück.
Die TSG Wittershausen gibt bekannt, dass Trainer Benjamin Schneider sein Amt als Trainer der Damenmannschaft aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niederlegt.
Benjamin Schneider betreute die Damen der TSG Wittershausen seit Juli 2024 und blickt auf eine sportlich sehr erfolgreiche Zeit zurück. In der laufenden Saison belegt die Mannschaft aktuell einen starken zweiten Tabellenplatz und hat zudem das Halbfinale im Pokal erreicht. Letzte Saison gelang ihm mit den Damen der Pokalsieg.
Verein und Mannschaft respektieren diese Entscheidung ausdrücklich.
Die TSG Wittershausen bedankt sich bei Benjamin Schneider herzlich für sein großes Engagement und die geleistete Arbeit im Verein. Für seinen weiteren privaten wie beruflichen Weg wünschen wir ihm alles Gute.
Informationen zur Nachfolge auf der Trainerposition können derzeit noch nicht bekanntgegeben werden. Der Verein befindet sich aktuell auf Trainersuche. Interessierte Trainerinnen oder Trainer können sich gerne bei Abteilungsleiterin Elena Mansilla unter 0176 56955343 oder über die Social-Media-Kanäle der TSG Wittershausen melden.
Um die positive sportliche Entwicklung der Damenmannschaft weiter voranzutreiben, sucht der Verein außerdem aktiv nach weiteren Spielerinnen für die Rückrunde sowie für die kommende Saison, um Qualität und Kaderbreite weiter auszubauen. Auch interessierte Spielerinnen können sich bei Elena Mansilla melden.
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Mit einem Abschied in die Winterpause
Auch in der Abteilung Fußball geht es Richtung Winterpause.
Für unsere 2. Mannschaft bedeutet dies auch Veränderung, denn der langjährige Trainer der zweiten (ehemals "die Dritte") Mannschaft tritt als Haupttrainer zurück.
Nach 8,5 Jahren Aktiven-Trainer und 8 Jahren in der Jugend geht eine Ära zu Ende. Über 300 hast du unsere Mannschaften ins Spiel geführt, über 500 Tore konnten wir gemeinsam bejubeln.
Dafür sagen wir als Verein, aber auch jeder einzelne Spieler: Danke Tobi!
