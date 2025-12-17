Zwei Trainerrücktritte und WFV-Futsalliga

Fußballbezirk Alb

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Quali-Runden zur wfv-Futsalliga bei den B-Junioren abgeschlossen

Die A- und B- Junioren wfv-Futsalliga rollt wieder

Im vergangenen Jahr startete man in der Futsalliga bei den A-Junioren. Der wfv-Verbandsjugendausschuss hat sich dafür entschieden, diese Saison auch die B-Junioren in den Futsal-Wettkampf zu schicken.

Die A- und B- Junioren Futsalliga wurde im ganzen wfv-Gebiet ausgeschrieben, unerwartet viele Anmeldungen trafen ein, so dass vorab einige Futsal Quali-Runden gespielt werden mußten. In den zwölf wfv-Bezirken konnte man sich parallel für die A-und B-Bezirkshallenrunde anmelden, diese werden

den Bezirkshallenmeister ausspielen, ein Weiterkommen auf Verbandsebene ist nicht möglich. Nur in der Futsalliga wird der Württembergische Futsalmeister ausgespielt, für den Futsal-Meister geht es weiter zu den süddeutschen und deutschen Futsalmeisterschaften.

Die A- und B- Futsalmeisterschaften werden jeweils in einer 12er Gruppe ausgespielt, nach dem CL-Format. Jedes Team bestreitet sechs Spiele, danach kommen die vier Erstplatzierten in das wfv Futsal Final-Four am 22.02.2026 nach Ehingen. Vom Verbandsjugendausschuss begleitet Helmut Ebermann, der auch beim DFB in der Futsal AG tätig ist, die Futsalliga in der Jugend. Vom Hauptamt ist Jan Czelinger mit an Bord bei den Videokonferenzen mit den teilnehmenden Vereinen und Florian Schaible als Futsal DFB-Schiedsrichter. Aktuell wurden die Quali-Runden für die B-Junioren beendet, mit hohem Tempo, viel Technik und schnellen Kombinationen sahen die Zuschauer bisher sehr intensive Spiele. Bei den A-Junioren sind die Futsal Quali-Runden noch nicht beendet.