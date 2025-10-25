Zwei Trainerrücktritte, Spielverlegung und heutige Pokalauslosung

+++

TSV Schlierbach

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Benedetto Savoca nimmt private Auszeit

Unter der Woche wurde viel mit der ganzen Mannschaft, Vorstand und Trainergespann geredet.

Beni wird sich erst einmal eine Auszeit nehmen. Wie es ab der Rückrunde weitergeht werden kommende Gespräche zeigen. Wir hoffen, dass alles wieder gut wird.

Vorerst wird das ganze Geschehen Spielertrainer Fabio Santini leiten, Marcel Pollety unterstützt ihn an der Seitenlinie. Andy Marrocco wird wie gewohnt die Torhüter trainieren.