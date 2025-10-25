Zwei Trainerrücktritte, Spielverlegung und heutige Pokalauslosung

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Benedetto Savoca nimmt private Auszeit
Unter der Woche wurde viel mit der ganzen Mannschaft, Vorstand und Trainergespann geredet.
Beni wird sich erst einmal eine Auszeit nehmen. Wie es ab der Rückrunde weitergeht werden kommende Gespräche zeigen. Wir hoffen, dass alles wieder gut wird.
Vorerst wird das ganze Geschehen Spielertrainer Fabio Santini leiten, Marcel Pollety unterstützt ihn an der Seitenlinie. Andy Marrocco wird wie gewohnt die Torhüter trainieren.
+++
+++
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Es wurde folgende Änderung gemeldet:
Frauen, Bezirksliga:
SGM TSV Ilshofen/TSV Dünsbach – SGM Oppenweiler III/Sulzbach III, 08.11.2025, bisher: 17:00 Uhr, neu: 15:00 Uhr
+++
+++
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Bei Team 2 gibt es Veränderungen im Trainerstab. Der bisherige Trainer Pathy Mandeko hat vergangene Woche aus persönlichen Gründen sein Amt als Trainer beim SV Vogt II niedergelegt. An dieser Stelle möchten wir uns bei Pathy für sein Riesen Engagement und Einsatz bedanken und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft!
Bis Winter werden der sportliche Leiter Markus Steinhauser und Urgestein Hansi Sonntag das Traineramt übernehmen und versuchen das bestmögliche Ergebnis rauszuholen!
Viel Erfolg & guten Start am Wochenende gegen den FC Leutkirch II.
+++
+++
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Pokalauslosung Herren Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen
Die Auslosung der nächsten Runde im Batterie-Profis Bezirkspokal der Herren findet in der VIP-Lounge der Stuttgarter Kickers vor dem Regionalligaspiel gegen den TSV Schott Mainz statt!
Als Losfee mit dabei: Enzo Marchese – ein echtes Fußballgesicht der Region! Seine ersten Schritte machte er bei der SpVgg Weil im Schönbuch, ehe er über VfL Sindelfingen und die Stuttgarter Kickers (wo er langjährig Kapitän war) im Verbandsgebiet Fußball Spuren hinterließ.
Wir freuen uns auf eine spannende Auslosung und wünschen Enzo ein glückliches Händchen bei der Ziehung der Begegnungen!
Samstag
VIP-Lounge, Gazi-Stadion – Stuttgarter Kickers
+++
+++