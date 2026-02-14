Zwei Trainerlösungen für die Zukunft beim SV Lengerich-Handrup

– Foto: SV Lengerich-Handrup

Der SV Lengerich-Handrup hat die Trainerposten seiner beiden Herrenmannschaften für die kommende Saison neu besetzt. Hendrik Schutte übernimmt die 1. Herren, Kevin Lullmann wird künftig die 2. Herren betreuen.

Mit Hendrik Schutte präsentiert der Verein den neuen Trainer der ersten Mannschaft. Der Verein beschreibt ihn als ehrgeizigen Trainer mit klarer fußballerischer Idee, die zur aktuellen Entwicklung des Teams passt. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit soll auf der Weiterentwicklung der Mannschaft sowie der Förderung und Integration junger Spieler liegen.

Kevin Lullmann wird künftig die zweite Mannschaft trainieren. Er kennt den Verein und viele Spieler bereits und bringt Erfahrung aus seiner Zeit im Umfeld beider Herrenteams mit. Laut Verein steht er für sportliche Entwicklung, Zusammenhalt und eine klare sportliche Linie.

Der SV Lengerich-Handrup bedankt sich zudem beim bisherigen Trainerteam für dessen engagierte Arbeit in den vergangenen Jahren und begrüßt die beiden neuen Trainer mit Blick auf die kommende sportliche Zukunft.

