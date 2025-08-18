Zwei Trainer zwischen Lust und Chancenfrust

Nun führt sie ihr Weg als Übungsleiter in der Fußball-Landesliga zumindest indirekt wieder zusammen.
Der eine strahlte übers ganze Gesicht, der andere dagegen war, nun ja, nicht am Boden zerstört, aber schon ziemlich betrübt. Die Gefühlslage von Tevfik Ceylan und Daniel Miletic unterschied sich nach dem ersten Spieltag in der Landesliga frappant. Während Ceylan mit dem SV Aasen ein fulminantes 5:0 gegen die SG Dettingen-Dingelsdorf hinlegte und höchstselbst für den letzten Treffer sorgte, fing sich Miletic als Coach des FC Königsfeld eine 0:1-Niederlage beim FC Singen ein.
"Wahnsinn!" Noch am Montagmittag schien sich Tevfik Ceylan selbst kneifen zu müssen, wenn er sich an das Geschehen tags zuvor erinnerte. Doch je länger er darüber nachdachte, desto klarer tauchten all die vielen Gründe auf, die hinter diesem starken Auftritt steckten. Und schon steckte er mitten in einem kollektiven Lob für seine Spieler: "Hut ab vor meiner Mannschaft. Sie hat in der Vorbereitung geradezu vorbildlich mitgezogen und eine Menge umgesetzt, was wir uns zum Ziel gesetzt haben."