Nach dem Sieg im SBFV-Pokal im Mai 2024 jubelte Tevfik Ceylan als Spieler des FC 08 Villingen (rechts) mit Dominik Emminger, nun will er als Spieltertrainer mit dem SV Aasen viel Grund zur Freude haben. – Foto: Imago/Eibner/Patrick Hipp

Zwei Trainer zwischen Lust und Chancenfrust Tevfik Ceylan und Daniel Miletic haben eine gemeinsame Vergangenheit beim FC 08 Villingen. Verlinkte Inhalte LL Südbaden - 3 Daniel Miletic Tevfik Ceylan

Nun führt sie ihr Weg als Übungsleiter in der Fußball-Landesliga zumindest indirekt wieder zusammen.

Der eine strahlte übers ganze Gesicht, der andere dagegen war, nun ja, nicht am Boden zerstört, aber schon ziemlich betrübt. Die Gefühlslage von Tevfik Ceylan und Daniel Miletic unterschied sich nach dem ersten Spieltag in der Landesliga frappant. Während Ceylan mit dem SV Aasen ein fulminantes 5:0 gegen die SG Dettingen-Dingelsdorf hinlegte und höchstselbst für den letzten Treffer sorgte, fing sich Miletic als Coach des FC Königsfeld eine 0:1-Niederlage beim FC Singen ein.