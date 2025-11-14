Zwei Trainer, zwei Vereine, gleiche Ziele

Zufriedenheit trotz Luft nach oben

Mit dem bisherigen Saisonverlauf ihrer Mannschaften zeigen sich beide Trainer größtenteils zufrieden. "Die zwanzig Punkte aus dem ersten Drittel der Saison gehen so in Ordnung, weil wir manche Spiele hintenraus glücklich gewonnen, aber auch manche Spiele zu unrecht nicht gewonnen haben", lässt ein zufrieden Kahla-Cheftrainer Thomas Hurt die bisherige Saison seiner Mannschaft Revue passieren. Auch sein Trainerkollege Marcel Radecker ist mit dem bisherigen Abschneiden seiner Mannschaft einverstanden: "Ich denke der Platz, den wir gerade belegen, spiegelt unser Können ganz gut wieder. Meiner Meinung nach haben wir vier Punkte liegen lassen, wobei man dem SV Jena-Zwätzen für ihre starke bisherige Runde auch ein Kompliment machen muss." Von daher dürfte es umso spannender werden, welche Mannschaft am Wochenende die drei Punkte einfährt und somit den positiven Trend des ersten Saisondrittels weiter ausbauen kann.

Bei einem Blick auf den Kader beider Mannschaften fällt schnell auf, dass beide Mannschaften mit Spielern mit einiger höherklassiger Erfahrung gespickt sind, die sogar bis in die Regionalliga reicht. "Wenn man zwei bis drei Spieler rausrechnet, haben wir noch eine sehr junge Mannschaft, die trotzdem das Ziel hat unter die ersten drei Mannschaften zu kommen. Mit unserer Offensive bin ich sehr zufrieden, wenngleich mich die 17 Gegentore schon ärgern", beschreibt Marcel Radecker die Kaderstruktur und die Ziele seines FC Einheit, der in der Zukunft mit viel Arbeit "weiter nach oben streben möchte". Auch im Lager von Chemie Kahla werden ähnliche Ziele formuliert, was die Partie am Wochenende noch spannender werden lässt, als sie ohnehin schon ist. "Wenn du zwei Mal in Folge den dritten Platz belegst, möchtest du natürlich den Hattrick perfekt machen und wieder unter den Top 3 landen. Das ist schwer genug, da viele Mannschaften in dieser Liga einen sehr guten Kader haben und alles sehr eng zusammen ist", weiß Thomas Hurt um die Schwierigkeit am Ende der Saison unter den ersten drei Mannschaften ins Ziel einzulaufen.

Heimvorteil als Trumpf

Im Vorfeld dieses Topspiels legt Marcel Radecker bei seiner Mannschaft den Fokus vor allem auf die Defensive und ist sich auch der Offensivpower Heimstärke seiner Mannschaft bewusst: "Gegen eine spielstarke Mannschaft von Chemie Kahla wird es eine absolute Top-Leistung meiner Jungs brauchen. Wenn wir aber hinten die Null halten, schlagen wir zuhause jeden Gegner." Auch Thomas Hurt ist sich über den Heimvorteil des Gegners im Klaren. Er reist aber dennoch mit einem klaren Ziel nach Bad Berka: "Aufgrund des Kunstrasens haben sie schon einen gewissen Vorteil, weil wir das nicht gewöhnt sind. Trotz eines sehr starken Gegners haben wir den Anspruch und das Ziel mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise anzutreten.