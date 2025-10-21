 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Mike Huber hat beim FC Aiterhofen seinen Hut genommen
Mike Huber hat beim FC Aiterhofen seinen Hut genommen – Foto: Stefan Ritzinger

Zwei Trainer-Rücktritte in der A-Klasse Straubing

Beim FC Straubing hat Stefan Feldmeier hingeworfen +++ Michael Huber ist nicht mehr Spielercoach des FC Aiterhofen

In der A-Klasse Straubing hat es zuletzt zwei Trainer-Rücktritte gegeben. Beim Tabellenvorletzten FC Straubing hat Stefan Feldmeier seinen Dienst quittiert. Der langjährige Coach des SV Hunderdorf hatte die Multi-Kulti-Truppe vom Wundermühlweg erst in dieser Spielzeit übernommen. Der erhoffte sportliche Aufschwung blieb allerdings aus. Mit mageren sieben Zählern belegt das Team um Torjäger Danut Husein derzeit den vorletzten Tabellenplatz.

"Nach dem ich beim SV Hunderdorf aufgehört hatte, habe ich sehr schnell gemerkt, dass mir das Trainersein fehlt. Ich hatte ein paar gute Gespräche mit Vereinen, leider hat sich aber nichts ergeben. Dann kam der Kontakt zum FC Straubing zustande, wo ein ehemaliger Hunderdorfer Spieler Kapitän ist. Das Projekt hörte sich sehr spannend an - viele neue Spieler, die ohne frage Qualität haben. Die Vorstandschaft ist sehr bemüht, dass wieder erfolgreichere Zeiten auf den Verein zukommen. Leider konnte nie wirklich zielführend trainiert werden, weil einige Spieler unter der Woche berufliche Themen haben. Zudem machten es die ganzen unterschiedlichen Sprachen nahezu unmöglich Trainings ohne Missverständnisse abzuhalten. Aus dem gleichen Grund waren emotionale Kabinenansprachen ebenfalls nicht möglich. Jeden Spieltag fehlten zudem immer mindestens drei vermeintliche Stammkräfte wegen privater Dinge wie Urlauben und Familienfest. Nach ein paar Wochen wurde aus Euphorie Frust. Ich fühlte mich nicht mehr wohl und musste mir eingestehen, dass ich mit meiner Art nicht zu diesem Team passe. Dennoch habe ich tolle Typen sowie gute Fußballer kennengelernt und bin froh, diese Erfahrung gemacht zu haben. Ein ganz besonderer dank geht natürlich an Butch und Vlado, die sportlich immer für mich und die Mannschaft da waren. Ich wünsche dem vVerein alles gute und denke ,mit einem geeigneten Trainer, der mehr Erfahrung mit der südländischen Mentalität hat und vielleicht sogar die geeignete Sprache spricht, ist mit diesen Spielern viel möglich.", erklärt Stefan Feldmeier, der aber künftig gerne wieder ein Team anleiten möchte.


Stefan Feldmeier (re.) hat beim FC Straubing hingeschmissen
Stefan Feldmeier (re.) hat beim FC Straubing hingeschmissen – Foto: Johann Ring



Beim Kreisklassen-Absteiger FC Aiterhofen-Geltolfing hat Spielercoach Michael Huber das Handtuch geworfen. Der ehemalige Bezirksliga-Kicker der SpVgg Plattling reagierte damit auf den doch etwas holprigen Saisonverlauf. Der Kreisklassen-Absteiger ist zwar immerhin Vierter, hat aber zum zweiten Rang bereits einen Rückstand von acht Punkten. Hinter Tabellenführer SV Salching liegen die Kicker des Traditionsvereins gar 16 Zähler zurück. Der Rückzug bringt den Kreisliga-Vizemeister von 2012 aber nicht in die Bredouille, denn Huber bildete gemeinsam mit Liniencoach Andreas Oswald und Torjäger Clirim Ndrecaj ein Trainerteam.

Thomas SeidlAutor