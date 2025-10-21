Zwei Trainer-Rücktritte in der A-Klasse Straubing

"Nach dem ich beim SV Hunderdorf aufgehört hatte, habe ich sehr schnell gemerkt, dass mir das Trainersein fehlt. Ich hatte ein paar gute Gespräche mit Vereinen, leider hat sich aber nichts ergeben. Dann kam der Kontakt zum FC Straubing zustande, wo ein ehemaliger Hunderdorfer Spieler Kapitän ist. Das Projekt hörte sich sehr spannend an - viele neue Spieler, die ohne frage Qualität haben. Die Vorstandschaft ist sehr bemüht, dass wieder erfolgreichere Zeiten auf den Verein zukommen. Leider konnte nie wirklich zielführend trainiert werden, weil einige Spieler unter der Woche berufliche Themen haben. Zudem machten es die ganzen unterschiedlichen Sprachen nahezu unmöglich Trainings ohne Missverständnisse abzuhalten. Aus dem gleichen Grund waren emotionale Kabinenansprachen ebenfalls nicht möglich. Jeden Spieltag fehlten zudem immer mindestens drei vermeintliche Stammkräfte wegen privater Dinge wie Urlauben und Familienfest. Nach ein paar Wochen wurde aus Euphorie Frust. Ich fühlte mich nicht mehr wohl und musste mir eingestehen, dass ich mit meiner Art nicht zu diesem Team passe. Dennoch habe ich tolle Typen sowie gute Fußballer kennengelernt und bin froh, diese Erfahrung gemacht zu haben. Ein ganz besonderer dank geht natürlich an Butch und Vlado, die sportlich immer für mich und die Mannschaft da waren. Ich wünsche dem vVerein alles gute und denke ,mit einem geeigneten Trainer, der mehr Erfahrung mit der südländischen Mentalität hat und vielleicht sogar die geeignete Sprache spricht, ist mit diesen Spielern viel möglich.", erklärt Stefan Feldmeier, der aber künftig gerne wieder ein Team anleiten möchte.





