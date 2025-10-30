Zwei Trainer, eine Marschroute

Nach dem Abstieg aus der A-Liga geht die erste Mannschaft nun in der B15 an den Start. Mit 17 Punkten aus elf Spielen ist auch Landau soweit einverstanden: „Die Liga ist sehr ausgeglichen. Jeder kann jeden schlagen. Zwischen Platz eins und uns auf dem sechsten Platz liegen lediglich vier Punkte. Obwohl wir zuletzt gegen einen starken SV Dreis 1:3 verloren haben, geht der Trend in die richtige Richtung. Die neue Mannschaft hat sich ein Stück weit gefunden, wir bekommen die PS mehr und mehr über 90 Minuten auf den Platz.“ Landau trainierte in der Vorsaison mit der damaligen SG Mittelmosel in der C-Liga erstmals eine Seniorenmannschaft. Zuvor fungierte der 32-jährige, gebürtige Neuwieder, der in der Westerwaldgemeinde Hilscheid nahe Höhr-Grenzhausen aufwuchs, bei der Mittelmoseltal-JSG als A- und B-Jugendcoach.

