Zwei Trainer-Debüts - Memmingen will auch die Löwen »ärgern«

Gute Laune beim Trainerteam des FC Memmingen! Der FCM empfängt als Tabellenführer den TSV 1860 München. – Foto: Siegfried Rebhan

Der 4. Spieltag in der Regionalliga Bayern geht komplett am morgigen Freitag über die Bühne. Dabei stehen gleich zwei Trainer-Debüts im Blickpunkt: Markus Mattes kehrt in Eichstätt an seine alte Wirkungsstätte zurück und gibt beim VfB seinen Einstand nach dreijähriger Pause. Die Altmühltaler empfangen die SpVgg Ansbach. Wolfgang Beller beginnt sein Engagement in Vilzing mit einem Auswärtsspiel. Die bisher makellose DJK - drei Spiele, drei Siege - gastiert im altehrwürdigen Rosenaustadion beim FC Augsburg II. In der ausverkauften Arena an der Bodenseestraße in Memmingen wird der FCM versuchen, auch den TSV 1860 München zu schlagen und damit den vierten Sieg im vierten Spiel einzufahren.

Mit drei Auftaktsiegen ist der FC Memmingen traumhaft aus den Startlöchern gekommen. Neun Punkte, Tabellenplatz eins - eine schöne Momentaufnahme für den Klub, der in den vergangenen Jahren meistens um den Klassenerhalt zittern musste. Zufällig sind dem FCM die Punkte aber nicht zugeflogen, wie Cheftrainer Matthias Günes berichtet: "Die Jungs trainieren gut. Du merkst, da steht eine Einheit auf dem Platz und man spürt die Freude bei jedem, für den anderen zu arbeiten oder sich für den anderen einzusetzen. Das ist eine sehr gute Basis, die wir gerade haben. Zudem haben wir kaum Verletzungssorgen. Der Konkurrenzkampf ist groß und leistungsfördernd." Bis auf die langzeitverletzten Jordan Spitzlberger und Mike Gerhardt stehen den Memmingern aktuell alle Akteure zur Verfügung.

Lukas Rietzler und Kollegen konnten bisher überzeugen. – Foto: Jonas Baier







Übermütig werden die Schwaben aber trotz des Höhenflugs nicht. "Ja, wir sind gut rausgekommen, können aber das Ganze schon auch richtig einordnen", betont Günes gutgelaunt und meint mit Blick auf den Besuch der Münchner Löwen: "Ich hab`schon auf der Pressekonferenz in Bayreuth gescherzt: Alles außer ein Sieg gegen die Sechziger ist nicht akzeptabel! Spaß beiseite. Wir werden versuchen, mit unseren Mitteln auch die Löwen zu ärgern. Mit drei Siegen im Rücken fällt das natürlich leichter, weil Selbstvertrauen da ist. Aber ich sag`s mal so: Die größere Erwartungshaltung liegt sicherlich beim Gegner."



Mit 5.000 Zuschauern wird die Arena in Memmingen ausverkauft sein. Eine Vielzahl an Helfern des FCM sind im Einsatz, um dieses Highlight-Spiel stemmen zu können. "Ich habe noch nie vor so einer großen Kulisse gespielt", verrät Günes mit einem Lachen im Gesicht. Nicht nur er freut sich auf das Duell mit dem deutschen Meister von 1966...



Und die Löwen? Warten nach zwei Spielen noch auf den ersten Sieg. Viel Zeit, um an Stellschrauben zu drehen, bleibt dem TSV derzeit allerdings nicht. Der Terminkalender ist prall gefüllt. Am Dienstag war die Elf von Alper Kayabunar noch im Totopokal im Einsatz beim Landesligisten in Wendelstein (5:1). Nach der Partie in Memmingen geht`s schnurstracks in die nächste Englische Woche. Am Dienstag wartet das Ligaspiel beim TSV Aubstadt, am Samstag steht dann auf Giesings Höhen die erste Runde des DFB-Pokals auf dem Programm, wenn 1860 den Zweitligisten Holstein Kiel empfängt.

Die Partien des 4. Spieltags im Überblick: Freitag





Morgen, 18:00 Uhr FC Augsburg FC Augsburg II DJK Vilzing DJK Vilzing 18:00 live PUSH













Morgen, 18:00 Uhr VfB Eichstätt Eichstätt SpVgg Ansbach Ansbach 18:00 PUSH

Morgen, 19:00 Uhr FV Illertissen Illertissen SpVgg Unterhaching Haching 19:00 live PUSH

Morgen, 19:00 Uhr TSV Buchbach Buchbach TSV Aubstadt Aubstadt 19:00 live PUSH