Zwei Torspektakel: Egestorf an der Spitze, BFC mit Roter Laterne

Die beiden Duellanten sparten sich die handelsübliche Abtastphase und legten mit offenem Visier los. Nachdem Janik Fricke die Buchholzer in Führung beförderte (3.), drehten Tom Luca Hagen (5.) und Daniel Macknow das Geschehen in wenigen Augenblicken (8.). Anschließend überließen die Deichkicker ihren Gästen zunehmend den Ballbesitz und wurden selbst über Umschaltmomente gefährlich. Schließlich war es Torjäger Macknow, der mit einem weiteren Treffer für die 3:1-Pausenführung sorgte (44.).

Der BFC gab sich nicht auf, war aber immer wieder mit Widerständen konfrontiert. Nachdem Maximilian Haar für den Anschluss sorgte (59.), antwortete die Eintracht durch Lars Bockhoff (67.). Fricke machte die Begegnung mit seinem zweiten Treffer nochmal scharf (81.), doch in der Nachspielzeit erlöste Matchwinner Macknow die Hausherren mit dem 5:3-Endstand (90.+2). Während EE noch ohne Punktverlust einen guten Saisonstart hingelegt hat, steht Buchholz ohne Zählbares am Tabellenende.