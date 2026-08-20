Zwei Torspektakel: Egestorf an der Spitze, BFC mit Roter Laterne

Der Donnerstagabend bot in der Bezirksliga Lüneburg 2 in zwei Partien ganze 17 Tore. Während sich die Auswärtsfahrt für den Interimstabellenführer MTV Egestorf lohnte, bleibt der Buchholzer FC auch im dritten Ligaspiel punktlos.
Der MTV Egestorf lag zur Halbzeit nach Toren von Florian Eggert (14.), und Jona Niemann (29.) bereits komfortabel in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Munster aber den Druck und verkürzte den Rückstand durch einen Strafstoß von Nico Tatje (50.). Auf der anderen Seite waren die Gäste schnell zur Stelle und stellten nach einem Kopfball von Lasse Albers nach einer Ecke den alten Vorsprung wieder her (52.).
Die Eintracht blieb in dieser Phase aber hartnäckig und schlug durch Lennard Fischer ein weiteres Mal zu (59.). Schließlich gelang es den Egestorfern, ein Eigentor von Philipp Klötzing zu erzwingen (69.). Daraufhin war der Bann für den MTV gebrochen, der durch Hendrik Jüttner (72.) und Joker Leonard Braatz entscheidend nachlegte (85.). Zumindest das Schlusswort sicherte sich Munster durch Ben Christiansen (90.). Egestorf feiert damit den zweiten Sieg im dritten Spiel und übernimmt vorübergehend den Platz an der Sonne.
Die beiden Duellanten sparten sich die handelsübliche Abtastphase und legten mit offenem Visier los. Nachdem Janik Fricke die Buchholzer in Führung beförderte (3.), drehten Tom Luca Hagen (5.) und Daniel Macknow das Geschehen in wenigen Augenblicken (8.). Anschließend überließen die Deichkicker ihren Gästen zunehmend den Ballbesitz und wurden selbst über Umschaltmomente gefährlich. Schließlich war es Torjäger Macknow, der mit einem weiteren Treffer für die 3:1-Pausenführung sorgte (44.).
Der BFC gab sich nicht auf, war aber immer wieder mit Widerständen konfrontiert. Nachdem Maximilian Haar für den Anschluss sorgte (59.), antwortete die Eintracht durch Lars Bockhoff (67.). Fricke machte die Begegnung mit seinem zweiten Treffer nochmal scharf (81.), doch in der Nachspielzeit erlöste Matchwinner Macknow die Hausherren mit dem 5:3-Endstand (90.+2). Während EE noch ohne Punktverlust einen guten Saisonstart hingelegt hat, steht Buchholz ohne Zählbares am Tabellenende.