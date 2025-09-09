Zwei Torpremieren, zwei Doppelpacker

Die Hausherren gingen früh in Führung: Oskar Zopf erzielte das 1:0 nach einem präzisen Zuspiel von Max Harant, wobei er den Ball aus spitzem Winkel souverän ins lange Eck schob (21.) Für den Youngster war es das erste Pflichtspieltor im Fahnerschen Trikot.. In der 25. Minute legte Jan-Lucas Bärwolf nach. Nach einer starken Vorlage von Maik Baumgarten hämmerte er den Ball mit voller Wucht unter die Latte – ein fantastischer Treffer zum 2:0. Doch Borsch konnte schnell reagieren: Maxim Bevz verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:1, nachdem der Schiedsrichter auf den Punkt gezeigt hatte (30.). Harant verpasste kurz vor der Pause den alten Abstand herzustellen, als er aus acht Metern an Gästekeeper Buberl scheiterte (45.).

Kurz nach der Halbzeitpause machte es Max Harant für Fahner Höhe dann besser und brachte seine Mannschaft endgültig auf die Straße Richtung Pokalachtelfinale. Zunächst traf er aus der Drehung zum 3:1, als er den Ball nach einer Ecke überlegt ins Netz setzte (52.). Nur zwei Minuten später war er erneut zur Stelle und erzielte das 4:1. Nach einem Gewühl im Strafraum hatte er keine Mühe, den Ball ins Tor zu schieben(54.). 20 Minuten vor dem Ende keimte bei den Gästen nochmals Hoffnung auf. Sommer-Neuzugang Theo Marschall traf erstmals im Borscher Trikot und verkürzte auf 4:2 (73.). Doch die Freude währte nur kurz, denn in der 88. Minute setzte Jan-Lucas Bärwolf mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt und stellte auf 5:2. Trotz des klaren Endergebnisses zeigte der SV Borsch immer wieder gefährliche Momente, konnte aber der Überlegenheit der Gastgeber nicht genug entgegensetzen. Der FC An der Fahner Höhe zeigte nach der Pause die nötige Effektivität und feierte letztendlich einen klaren Erfolg.