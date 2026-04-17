Zwei Torjäger stehen im Blickpunkt

Fabio Kristkowitz ist wieder in Topform. – Foto: Philipp Bülter

Verl. Der FC Kaunitz hat in der Fußball-Westfalenliga 1 zum richtigen Zeitpunkt den Turbo eingeschaltet und sich mit drei Siegen in Folge vom letzten Tabellenrang auf Position elf mit sechs Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone vorgearbeitet. Zusätzlichen Rückenwind zum Erreichen des Klassenerhalts erhofft sich Trainer Levent Cayiroglu vom jüngsten Coup, dem Einzug ins Kreispokalfinale durch den 2:1-Erfolg gegen den Oberligisten Victoria Clarholz.

„Die Monate April und Mai sind nun mal entscheidend, um die Saisonziele zu erreichen, und da scheinen wir auf einem guten Weg“, mahnt Levent Cayiroglu bei aller Freude über die jüngsten Erfolge Kontinuität an, „denn noch haben wir nichts erreicht“.