Zwei Tore, zwei Antworten und null Sieger

Freitagabend in Herbrum, das Flutlicht schon bereit, der Grill ebenso: 96 Zuschauer sahen ein Spiel, das nicht unbedingt schön, aber durchweg unterhaltsam war.
1. Halbzeit:
Früh übernahm Eisten-Hüven das Kommando. In der 9. Minute nutzte Stürmer Lammers einen Stellungsfehler in der Abwehr und nickte zum 0:1 ein. Herbrum wirkte kurz geschockt, rappelte sich aber auf: In der 25. Minute fasste sich Kapitän Meyer ein Herz und zog aus gut 20 Metern ab - drin, 1:1. Der Pausenpunsch schmeckte gleich besser.
2. Halbzeit:
Nach der Pause ein offenes Hin und Her: Herbrum legte in der 62. Minute nach, als ein verunglückter Abpraller genau vor den Füßen von Joker Krüger landete - 2:1. Doch Eisten-Hüven wollte sich nicht geschlagen geben. In der 79. Minute setzte sich Außenbahnspieler Schulte energisch durch, seine flache Hereingabe drückte Lammers zum 2:2 über die Linie.
In den Schlussminuten wog das Spiel hin und her, doch beide Teams fanden keine Lücke mehr. Am Ende ein Remis, mit dem keiner so richtig zufrieden war, außer die Bratwurstverkäufer.