Zwei Tore, zwei Antworten und null Sieger

Freitagabend in Herbrum, das Flutlicht schon bereit, der Grill ebenso: 96 Zuschauer sahen ein Spiel, das nicht unbedingt schön, aber durchweg unterhaltsam war.

1. Halbzeit:

Früh übernahm Eisten-Hüven das Kommando. In der 9. Minute nutzte Stürmer Lammers einen Stellungsfehler in der Abwehr und nickte zum 0:1 ein. Herbrum wirkte kurz geschockt, rappelte sich aber auf: In der 25. Minute fasste sich Kapitän Meyer ein Herz und zog aus gut 20 Metern ab - drin, 1:1. Der Pausenpunsch schmeckte gleich besser.

2. Halbzeit:

Nach der Pause ein offenes Hin und Her: Herbrum legte in der 62. Minute nach, als ein verunglückter Abpraller genau vor den Füßen von Joker Krüger landete - 2:1. Doch Eisten-Hüven wollte sich nicht geschlagen geben. In der 79. Minute setzte sich Außenbahnspieler Schulte energisch durch, seine flache Hereingabe drückte Lammers zum 2:2 über die Linie.