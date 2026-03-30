Zwei Tore zu hoch, SV Stahl verpasst Punktgewinn in Teichel

– Foto: Falko Unbehaun

Zu Beginn kam Teichel etwas besser in die Partie und verzeichnete in den Anfangsminuten mehr Ballbesitz sowie erste Abschlüsse, jedoch ohne klare Torchancen. Mit zunehmender Spieldauer fand der SV Stahl besser ins Spiel, stand defensiv stabil und ließ kaum noch Möglichkeiten zu. Torhüter Alex zeigte dabei zwei starke Paraden.Kurz vor der Pause fiel die Führung für den SV Stahl: Nach einem Ballgewinn von David setzte Jan auf der Grundlinie nach, überlupfte den Torhüter, sodass Nick Weihrauch aus kürzester Distanz über die Linie köpfen konnte. Mit einer 1:0-Führung ging es in die Kabinen. Nach der Halbzeit kam der Gastgeber aus Teichel erneut druckvoll aus der Kabine und drehte das Spiel durch zwei Treffer nach Einwürfen – dabei sah die Stahl-Elf nicht gut aus. Der SV Stahl blieb dennoch gefährlich und kam vor allem nach Ballgewinnen zu guten Aktionen, ließ jedoch mehrere Chancen ungenutzt oder scheiterte am gegnerischen Torhüter. In der 90. Minute sorgte ein direkt verwandelter Freistoß für die Vorentscheidung, das 4:1 in der Nachspielzeit hatte nur noch statistischen Wert.

Insgesamt war es eine ausgeglichene Partie, in der das Ergebnis um zwei Tore zu hoch ausfiel. Der SV Stahl verkaufte sich stark, muss sich jedoch den kleinen Vorwurf gefallen lassen, aus guten Möglichkeiten zu wenig gemacht zu haben.

Am Donnerstag steht das Derby gegen Bad Blankenburg an. Es bleibt spannend, wie sich diese Partie entwickeln wird.

Für den SV Stahl spielten:

Alexander Marko, Ben Gräbedünkel, Julien Straube, Sandro Grieser, David Schmidt, Philipp Voß, Stefan Kohlberg, Jan Lorenz, Nick Weihrauch, Tim Teichmann, Leonard Ott, Eric Wahl, Daniel Lorber und Anthony Kramer

STAHL FEUER