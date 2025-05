Zwei Tore von Kuntz reichen nicht – Nur Unentschieden im Abstiegsduell

Dem Ernst der Situation bewusst legten die Lorcher munter los, die Führung erzielten jedoch die Gäste aus dem Sechtatal. Die SGM nutzte in der 9. Minute einen Fehler in der Lorcher Hintermannschaft aus, und Dominik Feil fand die entsprechende Lücke. Bestärkt durch die frühe Führung versuchten die Gäste, entsprechend nachzulegen, fanden aber in der Folge die Lorcher Verteidigung auf dem Posten.

Nach dem Seitenwechsel wiederholte sich das Muster aus der Anfangsphase der Partie: Erneut hatten die Gäste den besseren Start und Robin May brachte die SGM Tannhausen/Stödtlen in der 47. Minute wieder in Front. Doch nur drei Minuten später schlug Kuntz erneut zu – per Handelfmeter stellte er auf 2:2 und schnürte seinen Doppelpack.

Was folgte war Lorcher Offensivfußball, der dem Gegner jedoch Raum für Konter ließ. In der 61. Minute verhinderte ein Handspiel ein Kopfballtor Manuel Nussers, die „Hand Gottes“ wurde jedoch auch vom Schiedsrichter übersehen, so dass der erneute Strafstoß ausblieb. Größte Gelegenheit für eine Lorcher Führung hatte einmal mehr Kilian Kuntz, der von halbrechter Position abzog und mit seinem Schuss beide Pfosten streifte.

Die Schlussphase war geprägt von Hektik und intensiven Zweikämpfen. Lorch drückte auf die Führung und hatte mehrere vielversprechende Chancen, musste aber die Schlussminuten dann in Unterzahl verbringen. Liam Eisele wurde in der 90. Minute gefoult, doch zur allgemeinen Verwunderung zeigte der Schiedsrichter dem Lorcher Gelb-Rot – eine Fehlentscheidung mit Folgen: Eisele wird am kommenden Wochenende in Hüttlingen fehlen.