Zwei Tore und ein Disziplin-Problem: Planegg-Stürmer im Mittelpunkt

In Unterzahl eine Führung verteidigen, lautete die Aufgabenstellung für den SV Planegg um Aldin Ahmetovic (M.) und Mario Simic (r.) in der zweiten Halbzeit des Vorbereitungsspiels gegen Ampfing. Das gelang, die Hausherren gewannen schlussendlich 4:1. – Foto: Andreas Wenzel

Im ersten Durchgang habe Planegg im Duell zweier Bezirksligisten wie gewohnt versucht, viel mit Ball zu agieren. Das klappte über weite Strecken gut, und nach dem Führungstreffer für die Gäste „aus dem Nichts“ (Vidak) sowie zwei Toren von Aleksandar Demonjic ging es mit 2:1 für die Schwarz-Blauen in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel dann „haben wir 45 Minuten defensiv gespielt. Es gab etwas zu verteidigen“, sagte Vidak.

Zweites Spiel, zweiter deutlicher Sieg: Der Auftakt in die Vorbereitung ist den Fußballern des SV Planegg-Krailling schon mal bestens gelungen. Nach dem 11:1-Schützenfest eine Woche zuvor gegen den TSV 54-DJK München schickte der Bezirksligist aus dem Würmtal am Sonntag auch den TSV Ampfing mit einer Niederlage nach Hause. 4:1 hieß es nach zwei Halbzeiten, in denen die Marschrichtung für seine Mannschaft grundverschieden gewesen sei, erläuterte SVP-Trainer Pero Vidak im Nachgang.

Dafür war vor allem Demonjic verantwortlich – auf negative Weise. Der Angreifer hatte sich in der ersten Hälfte immer wieder auf Wortgefechte mit Gegenspielern und schließlich auch der Schiedsrichterin eingelassen, sodass diese ihn kurz vor der Pause erst ermahnte, nach weiteren Widerworten mit einer Zeitstrafe belegte und schließlich sogar Rot zückte.

„Das muss sich bessern“, stellte Vidak in Richtung von Demonjics Disziplin unmissverständlich klar und ließ durchklingen, dass es ansonsten schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen werde. Das Gute: So wurde der SVP vor die neue Aufgabe gestellt, in Unterzahl eine Führung zu verteidigen. Das gelang, und durch Kontertore von Fabijan Podunavac und Martin Bauer stellte Planegg noch auf 4:1.